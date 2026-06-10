「フェイエノールト、上田に高額移籍金を要求」

エレーディヴィジ「フレンド・ロテリー」得点王の上田綾瀬は現在、大きな注目を集めている。英紙『ヨークシャー・ポスト』は水曜日、フェイエノールトのFWがプレミアリーグ3クラブから注目されていると報じた。

特にエバートンはロッテルダムでプレーする日本人ストライカーに強い関心を示しており、リーズ・ユナイテッドとブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンも獲得リストに載せている。

同紙によると、エバートンは2200万～2400万ユーロのオファーを用意。上田は2028年半ばまでフェイエノールトと契約しており、クラブは3000万～3500万ユーロの移籍金を希望している。

リーズとブライトンも動向を注視。両クラブは確かな決定力を持つ選手を求めており、上田にプレミアリーグで通用する能力を見出している。

上田は今季40試合で26得点を挙げ、その決定力が評価されている。現時点ではいずれのクラブからも正式オファーはなく、 Feyenoordは来季の移籍市場での動きを見守る。

W杯で代表として活躍すれば移籍金はさらに跳ね上がる見込みだ。Transfermarktの推定市場価値は1700万ユーロ。

上田は現在、日本代表としてワールドカップ初戦のオランダ戦に備えている。ダラス・スタジアム（アーリントン）で行われる試合は、日本時間日曜22:00にキックオフ予定だ。