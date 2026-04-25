フェイエノールト、ロバート・エーンホーンから明確な回答を得る

フェイエノールトではゼネラルマネージャー職が空席となり、権力闘争が深刻化している。アルゲメン・ダグブラッド紙によると、ロバート・エーンホーン氏は就任に前向きだ。一方、ロビン・ファン・ペルシーはディック・アドヴォカート監督の続投を望んでいる。

フェイエノールト担当記者ミコス・グカ氏によると、監査役会でも意見は二分されている。アレクサンダー・ファン・デル・レリー氏とロブ・トンプ氏はエーンホーン氏の支持を明確に表明しているが、エールコ・ブロック氏とトーン・ファン・ボデゴム氏は慎重だ。ファンはエーンホーン氏を「夢の候補」と歓迎している。

さらに、公式には理事会を離れているシジャク・トロストの意見も、任期が2027年初頭まで残っていることから、ファン・ボデゴムを通じて間接的に影響力を保っている。

一方、ファン・ボデゴムの去就も話題だ。「フェイエノールトの友」は彼の退任を望むが、本人は3期目の続投を狙う。

一方、ヴァン・ボデゴムは不振が続くヴァン・ペルシー監督を依然として支持。クラブ首脳は負傷者の多さを成績不振の要因に挙げ、医療・パフォーマンススタッフの大規模改革計画をすでに策定している。

ファン・ペルシーが残留すれば、クラブはアドヴォカート氏にアドバイザーとして残留してほしいと考えている。以前はPECズヴォレ戦後に退任すると見られていたが、同監督は契約延長に前向きだ。「ぜひそうしたい」と、毎日連絡を取っているファン・ペルシーは語った。

また、元監督ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストも技術スタッフ候補に挙げられている。彼は現在リヴァプールと契約中だが、退団の可能性は残されている。ただ、現時点では具体的な動きはないという。