オランダサッカー協会（KNVB）は水曜日、8月23日のSCカンブールとのアウェー戦で起きた花火による暴力行為を受け、フェイエノールトに7500ユーロの罰金と執行猶予付きの処分を科したと公式媒体で発表した。

カンブール対フェイエノールトの試合では、12分にフェイエノールトのサポーターが大量の花火に火をつけた。その一部がカンブールのサポーター席に飛び込み、7人が負傷した。

被害に遭ったサポーターは、聴覚障害ややけど、目のけがなどを負った。フェイエノールトのGKチャルク・エルンストも、ロケット花火が当たりそうになったものの、けがを免れた。

これを受け、フェイエノールトは直ちに自ら対応に乗り出した。ロッテルダムのクラブは行為に及んだ47人を特定し、ただちにスタジアムへの入場禁止処分を科した。また、その後の数週間に行われたPECズヴォレ戦とNEC戦には、アウェーサポーターを帯同させなかった。KNVBの処分がこのように「軽い」ものとなったのも、そのためだ。

KNVBによる処分の全容は、7500ユーロの罰金と、アウェーサポーターなしで1試合を戦う執行猶予付きの処分だ。フェイエノールトは処分を受け入れた。