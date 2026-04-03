フェイエノールト、メキシコ遠征か？「高額な外国人選手たちも視察対象に」

ここ数日、メキシコ国内からの報道によると、フェイエノールトはメキシコ市場への進出を検討しているようだ。そのため、来夏のロッテルダムのクラブが獲得する選手に関しては、デニス・テ・クロース総支配人が再び主導権を握る可能性が高まっている。

以前、チバスおよびメキシコ代表のゴールキーパーであるラウル・ランゲルが、フェイエノールトの新たな正ゴールキーパー候補として浮上していることが報じられていた。

また、ギルベルト・モラ（クラブ・ティフアナ）、エリック・リラ（クルス・アスール）、オジエル・エレーラ（ティグレス）も、ここ最近フェイエノールトのスカウト陣によって詳細に調査されているようだ。一見すると、これらはかなり高額な選手たちだ。

メキシコ代表5キャップを誇るモラは17歳のミッドフィールダーで、その年齢にもかかわらず、クラブ・ティフアナで既に公式戦49試合に出場している。最近では、FCバルセロナやレアル・マドリードといったスペインの強豪クラブとの関連も報じられていた。

リラは25歳の守備的ミッドフィールダーで、メキシコ代表として22試合に出場している。エレーラは24歳のウイングで、7試合の代表経験を持つ。

テ・クロースは過去に長年メキシコで活動し、チバスやティグレスなどで勤務したほか、メキシコサッカー連盟でも活躍した。

これにより、このオランダ人幹部は広範な人脈を築き上げ、ここ数年、フェイエノールトのためにその人脈を何度か活用してきたが、その成果はまちまちだった。