フェイエノールト・フェスティバルで歌手が大失敗

土曜にデ・クープで開催されたフェイエノールト・フェスティバルで、ゾーイ・リヴァイに一瞬ハプニングが起きた。彼女はフェイエノールトのサポーター「ヘット・レギオン」に馴染み深い曲の歌詞を突然忘れてしまった。

フェイエノールトの公式クラブソング『Hand in Hand』を歌い始めたが、数行で歌詞を忘れ、テレプロンプターを見たり周囲を見回したりして困惑した。

曲は最後まで歌われず、観客は戸惑いの表情を浮かべた。このイベントにはフレミングやヘルメス・ハウス・バンドも出演した。

リヴァイはフェイエノールトのサポーターで、TikTokではよくクラブのユニフォームを着ている。

特にXでは、スタジアムでの彼女の失敗に批判が殺到。「クラブと無関係のアーティストが多すぎ。選手紹介が後回しにされた。ファンが知りたいのはそこなのに」

別のファンも「そもそも曲を知らないから発音もおかしい。ひどすぎた」と批判した。

リヴァイはすぐにインスタグラムで反応した。「最後の曲で技術的なトラブルがありました。悔しいですが不可抗力です。デ・クープのような大規模スタジアムでは起こり得ます。」

フェイエノールト・フェスティバルでは、新加入のナチョ・フェリ、ミカ・マルモル、チャーク・エルンストがヘリコプターでデ・クープに到着し、特にマルモルとフェリはロッテルダム・ズイドの歓迎に感銘を受けていた。