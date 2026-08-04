フェイエノールト、プレシーズンでの新星に報いるべく新契約を提示へ

フェイエノールトがギファイ・ゼヒールに新契約を提示したと、『Algemeen Dagblad』が火曜朝に報じた。ロッテルダムのクラブのプレシーズン分析の中で、同紙は主なプラス面とマイナス面を整理している。

『AD』によれば、フェイエノールトは時折見応えのあるサッカーを披露しており、昨季の不機嫌さは消えたという。さらに、ゼヒールとシャキール・ファン・ペルシがプレシーズンの大きな際立った存在として挙げられている。

ゼヒールはすでに先発の座を確保したようだ。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は以前から、このMFを先発候補になり得る選手と見ていると明かしていた。フェイエノールトは今、その関係をより長く続けたい考えで、そのため契約延長を提示した。

ファン・ペルシも大きな印象を残した。若きアタッカーはラージョ・バジェカーノ戦（2-1）、クラブ・ブルージュ戦（3-1）、アタランタ戦（2-1）で得点を挙げており、来季はファン・ブロンクホルストのチームで重要な役割を担うことになりそうだ。

一方で、懸念も少なくない。アニス・ハジ・ムサ、ヒヴァイロ・リード、上田綺世はこの移籍期間中に退団する可能性がある。さらに『AD』は左サイドを問題のある側面と位置づけており、ユース選手を除いて29人の陣容は依然として大きすぎるとしている。

左サイドは以前からデ・カイプ内の悩みの種だ。イゴール・パイシャオンは2年前の夏に去ったが、納得のいく後任はまだ見つかっていない。フェイエノールトがリーグ優勝を争うのであれば、デヴィ・リゴーは問題のあるこのサイドのために市場に出なければならない。ガウス・ディアラかゴンサロ・ボルヘスが大きく成長しない限りだ。

ハイス・スマルとジョーダン・ボスの負傷により、現在フィットしている左SBはミカ・マルモルだけとなっている。ただし、ファン・ブロンクホルスト監督は日曜日、スペイン人のマルモルはまずCBとして獲得した選手だと強調していた。マッツ・ダイルとタイム・ウェッセルスがそのポジションに回る可能性はあるが、本職はやはり左SBではない。

その一方で、キャスパー・テングステット、ルカ・イヴァヌシェツ、ボルヘスは行き詰まった状況に陥ったようだ。3人はアタランタとの120分にわたる練習試合で出場しなかった。『AD』によれば、リゴーには今後4週間で陣容を絞り込み、求めるポジションに補強を加える時間が残されている。