フェイエノールト、ハジ・ムサに3000万ユーロのオファーを受ける

アル・イテハドがフェイエノールトに対し、アニス・ハジ・ムサへの3000万ユーロのオファーを提示した。ジャーナリストのサンティ・アウナ氏が水曜日にそう伝えている。ロッテルダムのクラブがこのオファーを受け入れるかどうかは、なお不透明だ。

オランダのクラブは水曜日9月2日23時59分まで選手を獲得できる。一方、アル・イテハドはサウジ・プロリーグの移籍規定により、9月6日まで選手を補強することが可能となっている。

Algemeen Dagbladは最近、ハジ・ムサがサウジ・プロリーグからのオファーを拒否したと報じていた。このウイングは、プレミアリーグでの挑戦により関心を示していたという。

もっとも、プレミアリーグの移籍市場はすでに閉じているため、ハジ・ムサがイングランドのクラブと契約することはもはや不可能となっている。アル・イテハドは3000万ユーロのオファーによって、その状況を利用したい考えだ。

ハジ・ムサはここ最近、複数のクラブとの関係が取り沙汰されていた。ベシクタシュ、ボルシア・ドルトムント、アストン・ビラ、スポルティング・ポルトガルなどの名前が挙がっていたが、いずれも契約成立には至らなかった。

このウイングはフェイエノールトと2030年半ばまで契約を結んでいる。Transfermarkt が現在ハジ・ムサに付けている市場価値は2300万ユーロだ。

フェイエノールトはすでにリース・ネルソンを獲得しているが、どちらかといえば左サイド向きの補強だ。このウイングはアーセナル退団後にフリーとなっており、以前にはしばらくデ・カイプでプレーしていた。