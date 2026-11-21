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フェイエノールトは土曜日、デ・カイプに同じ街のエクセルシオールを迎える。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督が18時45分開始のロッテルダム・ダービーに向けた先発メンバーを発表した。ジェライノ・スハーケンとリース・ネルソンらが先発に名を連ねている。

フェイエノールトはエクセルシオール戦でアニス・ハジ・ムサを欠く。アルジェリア人の同選手は出場できるほどのコンディションにないとみられ、試合のメンバーから外れた。

RTV Rijnmondでフェイエノールトを担当するデニス・ファン・エールセルは、先発メンバーの発表直前にハジ・ムサの欠場を伝えていた。ファン・ブロンクホルスト監督は両サイドに別の選択肢としてスハーケンとネルソンを起用する。

特に目を引くのは、まだ17歳のスハーケンの先発だ。ファン・ブロンクホルスト監督は金曜日の記者会見で、この若いアタッカーへの信頼をすでに口にしていた。

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ファン・ブロンクホルスト監督には、サイドアタッカーのゴンサロ・ボルジェスとガウス・ディアラも控えている。両選手はロッテルダム・ダービーをベンチから迎える。

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セム・ステイン、ウサマ・タルガリン、ファン・ペルシーも控えに回る。試合の途中から出場する可能性はある。

フェイエノールトは、ジェレマイア・セント・ユステも引き続き起用できない。このDFの離脱は当初の見込みより長引いているが、ファン・ブロンクホルスト監督は冬季中断前の復帰を望んでいる。

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フェイエノールトにとって、土曜の夜は非常に厳しい流れを断ち切る必要がある。公式戦直近5試合で一度も勝利していない。

ファン・ブロンクホルスト監督は、選手たちが代表戦期間中に新たなエネルギーを得たことを願っている。監督は金曜日、「結局のところ、明日は最初の1分から再びフレッシュな状態で臨み、エネルギーを示すことが我々の課題だ」と語った。

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フェイエノールトの先発メンバー：エルンスト、リード、ワタナベ、マルモル、ロペス、ファンハウテ、ヴァレンテ、ゼヒエル、ネルソン、フェリ、スハーケン。