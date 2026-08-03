フェイエノールトはニコラウス・ヴルムブラントの獲得に近づいている。FR12によると、ロッテルダムのクラブはすでにSKラピード・ウィーンのウインガーと個人合意に達しているという。

フェイエノールトは今後、オーストリアのクラブとの交渉をまとめる必要がある。ただ、FR12によれば、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは大型の放出移籍が実現した後に初めて正式オファーを提示する見込みであり、決着まではなお時間を要するとみられる。

現時点でその候補として最も可能性が高いのはヒバイロ・レートだ。ASローマは才能ある右サイドバック獲得のために大きく動く用意があるものの、フェイエノールトが設定している要求額にはまだ達していない。報道によれば、その金額は3000万ユーロを上回っている。

ヴルムブラントは本職が右ウイングだが、前線の他のポジションでもプレーできる。オーストリア代表として2試合の出場歴を持つこの選手は、完全な両利きだからだ。

個人合意に達しているとはいえ、移籍はまだまったく確実ではない。ブレントフォード、アンデルレヒト、レアル・ソシエダも状況を注視しているが、ここまでは具体的な動きに出ていない。

フェイエノールトがヴルムブラントを引き抜くためにいくら支払う必要があるのかはまだ不明だが、複数百万ユーロ規模になる可能性が高い。ウインガーの契約は2028年半ばまで残っており、Transfermarktによれば市場価値は500万ユーロとなっている。

フェイエノールトはレオ・ザウアーのVfBシュトゥットガルト移籍を受け、補強を急いでいる。さらに、アイメン・スリティはエクセルシオールへレンタル移籍する予定で、アニス・アジ・ムサも今夏中に移籍する可能性は十分にある。