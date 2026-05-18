『Voetbal International』など複数メディアによると、デヴィ・リゴーがフェイエノールトの新テクニカルディレクターに就任する見込みだ。クラブ・ブルージュから移籍した同氏（38歳）は、4年以上にわたり在籍したデニス・テ・クロースの後任となる。

書類手続きが完了次第、3年契約を結ぶ。リゴーは、メキシコのCFモンテレイへ移るテ・クロースから技術部門の業務を引き継ぐ。

テ・クロースは業務全般も担当していたが、後任には昨年までAZで務めたロバート・エーンホーンが有力視されている。

アルゲメン・ダグブラッド紙は月曜日、フェイエノールトがエーンホーン氏と大筋で合意したと報じた。ロッテルダム出身の同氏は長年候補に挙げられており、今回、エールディヴィジ「フレンデンロテリー」ランキング2位のクラブに加わる。

リゴーは2009年からクラブ・ブルージュに在籍し、ユースコーチからサッカー部門ディレクターまで昇進した。

リゴーの正式発表は、クラブ・ブルージュのリーグ優勝決定後に予定されている。

リゴー補佐には、リヴァプールのアシスタントマネージャー、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストが候補に挙げられている。彼は以前、リゴーがフェイエノールト監督をクラブに招へいしようとした際に関係を築いている。