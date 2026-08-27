フェイエノールトはチャンピオンズリーグのリーグフェーズの組み合わせ抽選で、インテル、FCバルセロナ、FCポルト、レアル・ベティス、RBライプツィヒ、ガラタサライ、コモ、バイキングと同組となった。ロッテルダムのクラブはデ・カイプで4試合を戦い、4試合はアウェーに乗り込む。

フェイエノールトは木曜夜、ポット3から抽選に臨んだ。ロッテルダムのクラブは事前に、8つの異なる相手と対戦することが分かっていた。各ポットから2クラブずつで、各ポットごとに1試合をホーム、1試合をアウェーで戦う形式となる。

ポット1からは、フェイエノールトはいきなり絶対的な強豪と当たる可能性があった。インテルナツィオナーレがデ・カイプに乗り込み、最上位ポットのもう1試合ではフェイエノールトがバルセロナにアウェーで乗り込む。

ポット2の対戦相手もすでに決まっている。FCポルトがフェイエノールトとの一戦に向けてロッテルダムに遠征し、もう1試合ではチームがレアル・ベティスの本拠地を訪れる。

同じポット3からは、フェイエノールトはRBライプツィヒとガラタサライとの対戦が決まった。ドイツのクラブはデ・カイプにやって来る一方、ガラタサライ戦ではフェイエノールトがトルコへの遠征を強いられる。

コモとバイキングがフェイエノールトの欧州日程を締めくくる。ロッテルダムのクラブはコモとホームで対戦し、バイキングとの一戦はアウェーで戦う。

リーグフェーズは9月8日、9日、10日に開幕し、その後は10月13日、14日、20日、21日、11月3日、4日、24日、25日、12月8日、9日に各節が行われる。ウインターブレーク後は1月19日、20日、27日に最後の2試合が予定されており、UEFAは遅くとも8月29日土曜日までに、正確な試合日程とキックオフ時刻を含む最終日程を発表する。

8試合終了後に順位が確定する。1位から8位まではラウンド16に直接進出し、9位から24位のクラブはプレーオフに進み、25位から36位のクラブはそこで欧州でのシーズンを終える。

フェイエノールトの対戦相手は以下の通り。インテル（ホーム）、FCバルセロナ（アウェー）、FCポルト（ホーム）、レアル・ベティス（アウェー）、RBライプツィヒ（ホーム）、ガラタサライ（アウェー）、コモ（ホーム）、バイキング（アウェー）。