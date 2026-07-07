フェイエノールト、スローリーを再び「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」に送り込む

ジェイデン・スローリーがフェイエノールトからウィレムIIへレンタル移籍することが火曜日に発表された。21歳のウインガーは2029年半ばまで契約を残しており、エールディヴィジに復帰した新天地で出場機会を狙う。

彼はこれまでにFCドルドレヒトとゴー・アヘッド・イーグルスへレンタル移籍した経験がある。

「最初の話し合いから、ウィレムIIには良い印象を持っていました。クラブの信頼が前向きな気持ちさせてくれました。チームに欠かせない存在になり、毎週多くの出場時間を確保し、さらに成長したいです。プレーするのが楽しみです」と、スローリーはティルブルフの昇格組クラブのウェブサイトで語っている。

テクニカルディレクターのフリーク・ヘールケンスは「ジェイデンはスピード、創造性、深みを備えた選手だ。両サイドでプレーでき、我々のスタイルに合う。来シーズン、彼がウィレムIIでプレーしてくれることを嬉しく思う」と語った。

スローリーは2013年12月にフェイエノールト・アカデミーに入団。昨季はゴー・アヘッドへレンタルされ13試合に出場した。昨年12月には契約が延長されている。

フェイエノールト1軍では公式戦7試合に出場し、1アシストを記録している。

FCドルドレヒトへのレンタルでは公式戦38試合で12ゴール10アシストをマークし、最も成功した時期となった。

SCカンブールも興味を示したが、彼はウィレムIIでの新天地を選択。チームは8月8日、ゴー・アヘッド戦で今シーズンをスタートさせる。