フェイエノールトが、サンデフィヨルドに所属する22歳のセンターバック、ジネディン・スマイロヴィッチに注目している。ノルウェーのメディア「TV 2」が報じた。

ボスニア・スウェーデン系の彼は今季エリテセリエンのサプライズ選手之一とされ、力強いプレーで複数の欧州クラブが注目している。

TV 2によると、フェイエノールトはすでにサンデフィヨルドに接触し、情報を収集。セルティックとトゥールーズも獲得に興味を示しているという。

サンデフィヨルド内部では今夏の移籍が現実的な選択肢として検討されている。ノルウェーのメディアはこれを「具体的」と表現し、近い将来に正式オファーが提示されると見込む。

スポーツディレクターのマテウス・バルセン氏はクラブ名には言及せず、「選手やクラブについてはコメントしないのが原則だ。好調な選手には関心が集まり、エリテセリエン全体の評価も上がっている。ジネディンは現在サンデフィヨルドの選手であり、我々はそこに集中している」と語った。

ただし、スマイロヴィッチの契約は2028年末まで残っているため、クラブは焦って売却する必要はない。

移籍金はクラブ新記録となる見込みだ。

クラブは最終的な残留は難しいと見ており、無抵抗で放出するつもりはない。クラブ史上最高額の移籍金獲得を目指し、スマイロヴィッチを最高額選手にしようとしている。

現在の最高額は、昨冬約300万ユーロでゴー・アヘッド・イーグルスへ移籍したステファン・インギ・シグルダルソンだ。