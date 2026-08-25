ジヴァイ・ゼヒール獲得を巡る争いで、リールOSCは諦める気配を見せていない。フランスのクラブは以前にもフェイエノールトのこのMFに約1000万ユーロを提示していたが、今回はさらに大きな額を携えて再び動いている。

これはアユブ・ブアディの記録的な売却と大きく関係している。18歳のトップタレントの移籍によって、リールには固定の移籍金として9500万ユーロが入るため、フランスの中堅強豪はゼヒール獲得に向けてかなり踏み込めるとみられている。

「リールから具体的な関心がある。以前からそうだったが、彼らは今、1億ユーロ前後で選手を売却し、さらに強く働きかけてきている」と、デニス・クラーネンブルフはRijnmond Sportで説明した。

このクラブ番記者によれば、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーのもとには大幅に増額されたオファーが届いているという。「Transfermarktでのゼヒールの市場価値は、まだ1000万ユーロとなっている。そして、今はボーナス込みで1700万ユーロのオファーがあると私は理解している」

その金額がフェイエノールトを売却へと説得するのに十分かどうかは疑わしい。クラブ首脳陣はすでにゼヒールを来季の主力選手と見なしており、できれば引き留めたい考えだ。

「問題は、フェイエノールトがスポーツ面を犠牲にしてまで、決定的な存在であり、もしかすると現時点で最高の選手を手放さないという選択をするのかどうかだ」とクラーネンブルフは語った。「それとも、単純に断れないような金額が提示されるのか」

ゼヒールをフェイエノールトにつなぎ留めるためには、2028年までとなっている契約を延長しなければならない。「ただ問題は、例えばリールが提示するような給与と張り合えるかどうかだ」とクラーネンブルフは述べた。