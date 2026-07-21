クリセンシオ・サマーヴィルが8000万ユーロでアル・ヒラルへ移籍し、フェイエノールトも恩恵を受ける。FR12.nlの試算では、ウェストハムからサウジ・プロリーグへ移ったこのウイングの移籍で、ロッテルダムのクラブは約140万ユーロを得る。

サマーヴィルは7歳から18歳までフェイエノールトのユースに所属。ロッテルダムでの最終盤はFCドルトレヒトとADOデン・ハーグへレンタル移籍していた。

FIFAの連帯メカニズムにより、移籍金の最大5％が12歳から23歳までの契約クラブに分配される。16歳以降の育成期間はより高く評価される。

サマーヴィルの経歴から、フェイエノールトは移籍金の1.7～1.8％を受け取れると推定され、8000万ユーロの場合約136～144万ユーロとなる。

サマーヴィルは2020年半ばにフェイエノールトからリーズ・ユナイテッドへ移籍し、移籍金は150万ユーロだった。この際、フェイエノールトは転売益の10％を受け取る条項を盛り込んだ。2024年にサマーヴィルが3000万ユーロでウェストハム・ユナイテッドへ売却された際、フェイエノールトはこの合意から多大な利益を得た。

転売手数料、連帯分担金、育成補償金を合わせ、フェイエノールトは2年前に計450万ユーロを受け取った。

フェイエノールトがサマービルから得た総収益は約740万ユーロで、このうちアル・ヒラル移籍で予想される連帯分担金140万ユーロも含まれる。