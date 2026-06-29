「フェイエノールト、サウジアラビアから高額オファー」

アニス・ハジ・ムッサはアル・アハリから強い関心を寄せられている。『Foot Mercato』によると、サウジアラビアの名門はフェイエノールトに所属する24歳のウインガーにすでに高額オファーを提示。同選手はリヤド・マフレズの後継者と目されている。

この情報はフランス人ジャーナリストのサンティ・アウナ氏とケビン・マッサンプ氏が伝えた。同クラブはハジ・ムッサの獲得を最優先し、フェイエノールトの本拠地「デ・クープ」に巨額オファーを提示済みという。具体的な金額は明かされていない。ハジ・ムッサは2030年半ばまでフェイエノールトと契約している。

アル・アハリはマフレズの退団に備えている。マフレズは2027年半ばまで契約があるが、今週中に解除する可能性があるという。

彼は以前から国内外のクラブから注目されてきた。チェルシー、リール、マルセイユなどが興味を示したが、具体的な交渉には至らなかった。今回、アル・アハリが本格的に動いている。

ハジ・ムッサは今シーズン、ロッテルダムで11ゴール7アシストを記録するなど活躍し、存在感を示した。公式戦40試合では14ゴール7アシストをマークしている。

移籍市場サイト「Transfermarkt」が算定するハジ・ムッサの市場価値は2300万ユーロ。現在、彼はアルジェリア代表としてW杯に出場しており、金曜には決勝トーナメント1回戦でスイスと対戦する。