フェイエノールト、カンプ・ノウでの不適切行為により重い処分へ

フェイエノールトは、チャンピオンズリーグのFCバルセロナ戦を巡る複数の問題行為により、UEFAから厳しい処分を科された。ロッテルダムのクラブには4件の個別の罰金が科され、さらに人種差別的行為を理由に、欧州カップ戦のアウェーゲームにおけるチケット販売制限の処分も科される可能性がある。

9月9日の試合中にあった人種差別的行為に対し、UEFAはフェイエノールトに2万5000ユーロの罰金を科した。加えて欧州サッカー連盟は、同クラブが欧州カップ戦のアウェー1試合でチケットを25％少なく販売しなければならないと決定した。

通常、UEFAの試合ではアウェークラブにスタジアム収容人数の5％が割り当てられるため、フェイエノールトの場合はその割合が3.75％に下がることになる。この処分は当面は執行猶予付きで、UEFAが裁定を下した時点から2年間の試用期間が設けられている。

バルセロナでの試合直後には、アウェー席にいたフェイエノールトサポーターの極めて悪質な映像がすでに出回っていた。ある動画には、駆け付けたファンがいる区画から1人のサポーターが、肌の黒いバルセロナサポーターに向けてサルのしぐさをする様子が映っていた。その後、同じしぐさをする2人目のフェイエノールトファンの映像も出てきた。

フェイエノールトはすでに、関与した2人のサポーターのうち1人を特定している。当該人物はスタジアム入場を禁止され、ロッテルダムのクラブによって全国的なスタジアム入場禁止措置の対象として届け出られる予定だ。また、罰金の一部は当該観客に負担させることになる。

バルセロナサポーターのエシアは当時、その動画の1本をXで共有し、この件にショックを受けたと反応した。彼女はスペイン語で「2026年に、サッカーの試合が理由でサル呼ばわりされるなんて、なんという恥」と書いた。

UEFAはこのほか、サポーターによる物の投げ込みを理由に、フェイエノールトへ2万6375ユーロの罰金も科した。さらに、欧州サッカー連盟によればスポーツイベントにふさわしくないメッセージの掲出、および／またはUEFAの信用を損なう行為について、ロッテルダムのクラブはさらに1万ユーロを支払わなければならない。

バルセロナのアウェー席で生じた損害についても、フェイエノールトには制裁が科される。この件の罰金は1万3000ユーロで、クラブは30日以内にバルセロナと連絡を取り、フェイエノールトサポーターが引き起こした損害の処理を行わなければならない。

これにより、フェイエノールトの罰金総額は7万4375ユーロとなった。これらの問題は、ロッテルダムのクラブにとってピッチ上でも悲惨な夜となった一戦の前後に起きたもので、同クラブはカンプ・ノウでバルセロナに1-5で敗れた。







