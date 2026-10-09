VriendenLoterijエールディヴィジの月間表彰が導入されて以来、初めて全賞が1クラブに贈られることになった。フェイエノールトからアニス・ハジ・ムサが月間最優秀選手賞、ヒヴァイロ・レートがヨハン・クライフ月間最優秀若手賞、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストがリヌス・ミケルス月間最優秀監督賞に選出された。

月間最優秀選手賞と月間最優秀若手賞は2017-18シーズンから実施されている。さらに昨季からは月間最優秀監督賞が新設され、指揮官も表彰対象となった。

これまでも最優秀選手賞と最優秀若手賞を同一クラブの選手が受賞した例はあったが、1クラブから3人の受賞者が出るのは、この金曜日まで一度もなかった。フェイエノールトは9月のエールディヴィジで3試合から勝ち点9を獲得し、得失点差+14と素晴らしい成績を収めた。

9月初旬にはゴッフェルトスタディオンでNECを1-3で見事に退けた。1週間後にはPECズヴォレの敵地で0-7の大勝。そして代表ウィーク前最後の週末には、FCユトレヒトを相手に5-0の快勝を収め、締めくくった。

ハジ・ムサが月間最優秀選手賞を手にするのはキャリアで2度目。アルジェリア代表の同選手はPECとFCユトレヒトの両戦で2得点を挙げ、チームメートのナチョ・フェリとともに月間最多得点者となった。

高い決定力を示したハジ・ムサは、該当期間に7本のシュートを放ち、そのうち4本が枠内に飛んだ。そして枠内シュートはすべて得点につながった。4ゴールは、わずか0.8のExpected Goals値（xG）から生まれたものだった。

レートも月間最優秀若手賞の受賞は今回が初めてではない。20歳の右サイドバックは、この個人賞を2度目の受賞となった。9月に見せた大きな攻撃面での貢献（4アシスト）を考えれば、受賞は驚きではない。

守備面でも存在感を示した。レートは相手陣で3度ボールを奪い返し、8回のタックルを記録。そのうち6回が成功だった。さらにフェイエノールトは、リーグ戦3試合のうち2試合で クリーンシート を達成した。

ファン・ブロンクホルストが月間最優秀監督賞に選ばれるのは今回が初めて。ファン・ブロンクホルスト体制のフェイエノールトが1カ月でこれを上回る得点数を記録したのは、2018年4月の19得点のみだった。当時はそのために5試合を要していた。

エールディヴィジはファン・ブロンクホルストについて、「その月を通して先発メンバーに多くの継続性をもたらした」こと、そして若手選手を起用する大胆さを評価している。実際、17歳のジェライノ・スハーケンとジヴァイノ・ジンハーヘルに出場機会を与え、両タレントの得点も見届けた。



