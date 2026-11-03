フェイエノールトは火曜夜、チャンピオンズリーグで完敗を喫した。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームは本拠地デ・カイプでインテルナツィオナーレに0-3で敗戦。ヤン・ビセック、フランチェスコ・ピオ・エスポジト、ピオトル・ジエリンスキの得点でインテルが快勝し、フェイエノールトはほとんど反撃できなかった。

ファン・ブロンクホルストは、万全ではなかった渡辺剛に代えてタイス・クラーイフェルトをセンターバックに起用した。それ以外はおなじみの顔ぶれが先発。インテルはラウタロ・マルティネスが負傷で欠場したこともあり、マルクス・テュラムとピオ・エスポジトが前線でコンビを組んだ。

フェイエノールトは開始8分で先制を許す。攻撃参加したビセックが左足でファーサイドに強烈なシュートを決め、0-1とした。バレンテは得点者による反則があったとして抗議したが、主審のグレン・ニーベリもVARも介入しなかった。

その後、ホームチームはイタリア勢の守備を崩す糸口を見いだせなかった。30分を少し過ぎた頃、ハジ・ムサが2人をかわし、難しい角度からシュート。これがフェイエノールトにとって最初の決定機となったが、GKジョゼップ・マルティネスがセーブして同点ゴールを防いだ。

フェイエノールトが試合の流れをつかみかけた矢先、インテルが再び得点した。ジェド・スペンスのシュートがブロックされた後、ピオ・エスポジトがファーポストで至近距離からヘディング。空中戦でマルモルに競り勝って放ったボールは、クロスバーの下面に当たってゴールラインを越え、0-2となった。

フェイエノールトは前半終了までに反撃を試みたが、精度を欠いた。フェリは有望なスルーパスを受けたものの、ボールをうまくコントロールできず、リードの左足でのシュートは大きく枠を越えた。フェイエノールトはボール保持でわずかに上回りながらも、2点を追う展開で前半を終えた。

ファン・ブロンクホルストはハーフタイムにファンハウッテを下げ、19歳のトビアス・ファン・デン・エルスハウトを投入したが、流れは変わらなかった。54分、ジエリンスキがボールを運び、左足のシュートをポストの内側に当てて決め、0-3。GKエルンストはポーランド人選手の一撃を防げなかった。

残り30分弱となったところで、ファン・ブロンクホルストは17歳のジェライノ・スハーケンやセム・ステインらを投入したが、フェイエノールトは反撃できなかった。インテルはピオ・エスポジトが0-4とするゴールを決めたかに見えたものの、わずかなオフサイドにより取り消された。

これでフェイエノールトはチャンピオンズリーグ4試合で勝ち点3にとどまり、プレーオフ進出に向けてFCポルト、バイキングFK、ガラタサライ、RBライプツィヒとの試合で全力を尽くさなければならない。一方、ロッテルダムで勝利したインテルは勝ち点を6に伸ばした。