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フェイエノールトは日曜午後、デ・カイプでアヤックスと対戦する。デ・クラシケルで、不振からようやく抜け出したいところだ。大一番を前に、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は難しい選択を迫られている。特にセンターバックと最前線の起用が焦点となる。

フェイエノールトは直近4試合に敗れ、7試合勝利から遠ざかっている。先週末は同じロッテルダムを本拠地とするエクセルシオールに2-3で敗れ、火曜には欧州の大会でポルトに0-1で敗れた。

それでも、ファン・ブロンクホルスト監督はポルト戦のチームのパフォーマンスに手応えを得たはずだ。アヤックス戦に向けて、先発メンバーを大きく変えることはなさそうだ。

フェイエノールトのゴールを守るのは、引き続きフロリアン・カステンマイヤーとみられる。ドイツ人GKは、パフォーマンスの低迷でチャルク・エルンストが先発の座を失ったことを受け、ポルト戦でデビュー。好印象を残した。

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センターバックでは、ファン・ブロンクホルスト監督に興味深い選択が待っている。ポルト戦でタイス・クラーイフェルトとミカ・マルモルが強固なコンビを形成したため、アヤックス戦でも2人が守備の中央を担うと予想される。

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そうなれば、渡辺剛はベンチに回ることになる。両サイドバックはジヴァイロ・リードとハビ・ロペスが先発する見込みで、中盤にはジヴァイ・ゼヒール、シャルル・ファンハウッテ、ウサマ・タルガリンが並ぶとみられる。

フェイエノールトにとって大きな朗報は、アニス・ハジ・ムーサの復帰だ。火曜のポルト戦では復帰後すぐに90分間プレーした。アヤックス戦でも右サイドから攻撃を仕掛け、左サイドにはルチアーノ・ヴァレンテが入る見込みだ。

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前線で最大の焦点はストライカーの起用だ。週半ばの試合ではシャキール・ファン・ペルシーがナチョ・フェリより優先されたが、ファン・ブロンクホルスト監督はデ・クラシケルで再びスペイン人FWを選ぶとみられる。

ヤクブ・モデルは長期離脱を経て、フェイエノールトの試合メンバーに復帰する見込みだ。一方、ジョーダン・ボス、トーマス・ベーレン、バルト・ニューコープ、ジェレマイア・シント＝ユステ、タイメ・ウェッセルスは引き続き起用できない。

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エールディビジで13試合を終えて勝ち点25の5位につけるフェイエノールトにとって、デ・クラシケルは重要な一戦だ。勝てば勝ち点でアヤックスに並ぶ。デ・カイプでのキックオフは日曜14時30分。

フェイエノールトの予想先発：カステンマイヤー、リード、クラーイフェルト、マルモル、ロペス、ゼヒール、ファンハウッテ、タルガリン、ハジ・ムーサ、フェリ、ヴァレンテ。