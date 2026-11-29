共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

アヤックスとのデ・クラシケルに臨むフェイエノールトの先発メンバーが発表された。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、中央の守備でタイス・クラーイエフェルトとミカ・マルモルのコンビを継続。最前線にはシャキール・ファン・ペルシーではなく、ナチョ・フェッリを起用する。デ・カイプでのキックオフは14時30分。試合はESPN 1で生中継される。

フェイエノールトはアムステルダムのチームを相手に、不振からの脱却を目指す。ロッテルダムのチームは直近4試合で敗れ、すでに7試合勝利から遠ざかっている。

先週末は同じ街のエクセルシオールに2-3で敗れ、火曜日にはポルトにも0-1で敗れた。ポルト戦は黒星に終わったものの、ファン・ブロンクホルスト監督は先発メンバーの大半を維持するに十分な手応えを得た。

フェイエノールトのゴールを再び守るのはフロリアン・カステンマイヤーだ。ドイツ人GKはポルト戦でのデビューで素晴らしい印象を残し、低調なパフォーマンスで先発の座を失ったチャルク・エルンストはベンチに座る。

広告 広告

ファン・ブロンクホルスト監督は、センターバックにクラーイエフェルトとマルモルを引き続き起用することを決めた。両者は火曜日のポルト戦で好印象を残しており、渡辺剛はデ・クラシケルでもベンチスタートとなる。

Related Topics

フェイエノールトの最終ラインには、ジバイロ・リードとハビ・ロペスも入る。中盤ではファン・ブロンクホルスト監督がジバイ・ゼヒエル、シャルル・ファンハウッテ、ウサマ・タルガリンを選んだ。

アニス・ハジ・ムサも再びフェイエノールトの先発に名を連ねる。アルジェリア人選手は火曜日のポルト戦で復帰し、いきなり90分間プレーした。ルチアーノ・バレンテはデ・クラシケルで左サイドからスタートする。

広告

一方、ファン・ブロンクホルスト監督は欧州での一戦から最前線の顔ぶれを変更する。ポルト戦でセンターフォワードとして先発したファン・ペルシーに代わり、フェッリを起用する。

ファン・ブロンクホルスト監督は日曜日の午後、ジョーダン・ボス、トーマス・ベーレン、バルト・ニューコープ、ジェレマイア・シント・ユステ、タイメ・ウェッセルスを起用できない。5人はいずれも長期離脱につながる負傷で欠場する。

広告

フェイエノールトにとって、デ・クラシケルは大きな意味を持つ。現在エールディヴィジ5位のチームは、勝てばアヤックスと勝ち点で並ぶ。一方、敗れればアムステルダムのチームとの勝ち点差は6に広がる。

フェイエノールトの先発メンバー： カステンマイヤー、リード、クラーイエフェルト、マルモル、ロペス、ゼヒエル、ファンハウッテ、タルガリン、ハジ・ムサ、フェッリ、バレンテ。