フェイエノールトは、ヒヴァイ・ゼヒールとの契約をできるだけ早く見直し、延長したい考えだ。『アルヘメーン・ダフブラット』のミコス・ハウカが伝えている。

このMFは昨季、FCユトレヒトで期限付き移籍としてプレーしていたが、今季はジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の下で再びフェイエノールトでチャンスをつかむことが認められている。ゼヒールは日曜のスパルタ戦（0-1）でいきなり素晴らしい試合を見せた。

そのため、フェイエノールト首脳陣が2028年に満了を迎えるゼヒールの契約をできるだけ早く延長したいと考える理由は十分にある。関心を寄せるクラブに先手を打ちたい考えで、というのもゼヒール本人は自身の将来について、いまだ最終的な決断を下していないようだからだ。

「クラブ首脳陣はこの選手の成長に非常に満足している」と、ADは伝えている。今夏の早い段階では、1000万ユーロを支払う意向を持っていたリールOSCへの移籍が有力視されていたが、最終的に実現はしなかった。

「ピッチに立っている限り、いつだってやる気に満ちている」と、ゼヒールは先週日曜にESPNに対して語った。「それ以外で起きていることは代理人に任せている。そういう周辺のことには、できるだけ意識を向けないようにしている」

なお、フェイエノールトがゼヒールとの契約延長を望んでいるのは、クラブの今後の方針にも沿うものだ。ADによれば、ロッテルダムのクラブは近い将来、再び自前で育成した選手たちに「十分な機会」を与えていきたい考えだという。

ゼヒールは2018年にスパルタ・ロッテルダムの下部組織から引き抜かれ、その後フェイエノールトのトップチームへとたどり着いた。ここまでトップチームでは11試合に出場している。