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フロリアン・カステンマイアーが火曜夜、フェイエノールトで上々のデビューを飾った。先発を外れたチャルク・エルンストに代わってFCポルト戦に出場したGKは、0-1で敗れたものの好プレーを見せた。『Voetbalzone』が45分以上出場したフェイエノールトの全選手を採点する。

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督はGKの交代で立て直しを図ったが、フェイエノールトは開始わずか2分で先制を許した。ギヴァイロ・リードが俊足のオスカー・ピエトゥシェフスキにあっさり抜かれると、ボールはウサマ・タルガリンの膝に当たってゴールへ。不運な失点で、カステンマイアーを責めることはほとんどできない。

その後のフェイエノールトは、前半に決して悪くないプレーを見せた。前線で最も脅威となったのは、復帰したアニス・ハジ・ムサだった。ただ、最後の場面で精度を欠き、ルチアーノ・バレンテとハビ・ロペスがチャンスを生かせなかった。

フェイエノールトのビルドアップがまずまず整っていたのは、カステンマイアーの貢献も大きい。ドイツ人GKは足元で落ち着きを見せ、何本か見事なパスを通した。さらに前半終了間際には、サンティアゴ・ヒメネスのシュートを素晴らしいセーブで防いで0-2を阻止。フェイエノールトのサポーターから大きな歓声が上がった。

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後半もカステンマイアーのプレーは上々だった。何度かのセーブでフェイエノールトを踏みとどまらせ、デ・カイプに終盤の同点弾への希望を残した。ただ、攻撃はやはりハジ・ムサのひらめきに頼るところが大きく、対面したザイドゥ・サヌシを苦しめた。

不運なオウンゴールを喫しながらも好プレーを見せたタルガリンは、終盤に同点ゴールへあと一歩と迫った。強烈なミドルシュートはクロスバーを直撃。しかし、1-1にはならなかった。ナチョ・フェリのヘディングの後、主審イルファン・ペリトの腕時計が振動したものの、VARが介入。結局、 試合は0-1で終了した 。

フェイエノールト選手採点：

フロリアン・カステンマイアー 7.5

ギヴァイロ・リード 4

タイス・クライエフェルト 6.5

ミカ・マルモル 6.5

ハビ・ロペス 5

シャルル・ファンハウッテ 5.5

ウサマ・タルガリン 7.5

ジヴァイ・ゼヒール 5.5

アニス・ハジ・ムサ 7

シャキール・ファン・ペルシー 6

ルチアーノ・バレンテ 6