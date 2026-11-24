フロリアン・カステンマイアーが火曜夜、フェイエノールトで上々のデビューを飾った。先発を外れたチャルク・エルンストに代わってFCポルト戦に出場したGKは、0-1で敗れたものの好プレーを見せた。『Voetbalzone』が45分以上出場したフェイエノールトの全選手を採点する。
ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督はGKの交代で立て直しを図ったが、フェイエノールトは開始わずか2分で先制を許した。ギヴァイロ・リードが俊足のオスカー・ピエトゥシェフスキにあっさり抜かれると、ボールはウサマ・タルガリンの膝に当たってゴールへ。不運な失点で、カステンマイアーを責めることはほとんどできない。
その後のフェイエノールトは、前半に決して悪くないプレーを見せた。前線で最も脅威となったのは、復帰したアニス・ハジ・ムサだった。ただ、最後の場面で精度を欠き、ルチアーノ・バレンテとハビ・ロペスがチャンスを生かせなかった。
フェイエノールトのビルドアップがまずまず整っていたのは、カステンマイアーの貢献も大きい。ドイツ人GKは足元で落ち着きを見せ、何本か見事なパスを通した。さらに前半終了間際には、サンティアゴ・ヒメネスのシュートを素晴らしいセーブで防いで0-2を阻止。フェイエノールトのサポーターから大きな歓声が上がった。
後半もカステンマイアーのプレーは上々だった。何度かのセーブでフェイエノールトを踏みとどまらせ、デ・カイプに終盤の同点弾への希望を残した。ただ、攻撃はやはりハジ・ムサのひらめきに頼るところが大きく、対面したザイドゥ・サヌシを苦しめた。
不運なオウンゴールを喫しながらも好プレーを見せたタルガリンは、終盤に同点ゴールへあと一歩と迫った。強烈なミドルシュートはクロスバーを直撃。しかし、1-1にはならなかった。ナチョ・フェリのヘディングの後、主審イルファン・ペリトの腕時計が振動したものの、VARが介入。結局、試合は0-1で終了した。
フェイエノールト選手採点：
フロリアン・カステンマイアー 7.5
ギヴァイロ・リード 4
タイス・クライエフェルト 6.5
ミカ・マルモル 6.5
ハビ・ロペス 5
シャルル・ファンハウッテ 5.5
ウサマ・タルガリン 7.5
ジヴァイ・ゼヒール 5.5
アニス・ハジ・ムサ 7
シャキール・ファン・ペルシー 6
ルチアーノ・バレンテ 6