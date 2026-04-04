フェイエノールト選手の弟がアヤックスでデビュー：「このレベルに対応できることを証明した」

ケニーニョ・カサンウィルジョは、代表戦期間中にアヤックス1軍でのプレーを体験した。フェイエノールトのネライショ・カサンウィルジョ（24）の18歳の弟である彼は、非公式ながらデビューを果たした。

『Ajax Showtime』のインタビューで、この才能あるディフェンダーはここ数週間を振り返った。カサンウィルジョはFCヴォレンダムとの親善試合（2-2）で先発出場を果たした。

「自分のプレーは良かったと思うし、スタッフや選手たちからも褒められた」とカサンウィルジョは語る。「本当に誇らしい瞬間だった。」

アムステルダム出身の彼は、長年にわたりアヤックスのトップチーム入りを夢見てきた。「U-10の頃からこのクラブでプレーしてきましたが、突然、普段テレビで見るような選手たちと一緒にプレーすることになりました。それは本当に素晴らしいことでした。」

「このレベルにも十分ついていける。トップチームとのトレーニングも経験し、そのレベルに対応できることを証明できた」とカサンウィルジョは自信たっぷりに語る。

カサンウィルジョは、今後数年間、アヤックスでさらに成長することを望んでいる。「ここは僕にとって良い環境だし、何人かの選手とはもう8、9年の付き合いだ。」

ケニーニョは、現在もフェイエノールトと契約している兄のネライショより6歳年下だ。今シーズン、彼はフォルトゥナ・シッタルトにレンタル移籍している。