フェイエノールト移籍候補、スコットランドのクラブへ

ウーター・ヴランケンがハート・オブ・ミッドロージアンの新監督に就任した。彼は今月初め、フェイエノールトの監督候補にも名前が挙がった47歳の指導者で、ベルギーのシント＝トゥルイデンから移籍した。

ハーツは昨季、1960年以来5度目のスコットランドリーグ制覇まであと一歩だった。最終節まで首位を守った。

最終節ではアウェーでセルティックに3-1で敗れ、優勝は逃した。

この素晴らしいシーズンの後、ハーツは監督を失った。デレク・マッキネスがレンジャーズへ移籍したのだ。後任探しでは、先週スコットランドのメディアが、今月フェイエノールトでロビン・ファン・ペルシーのアシスタントコーチとして解任されたレネ・ハケの名前を挙げていた。

しかしハーツはヴランケンを選択し、ハケは就任を逃した。ハケは今夏、スパルタ・ロッテルダムやレスター・シティとも噂されたが、いずれも他候補に軍配が上がった。

ヴランケン氏は今夏で満了するシント＝トゥルイデンとの契約を更新せず、新天地を求めていた。同クラブでは昨季3位に入り、クラブ史上初めてヨーロッパリーグ出場権を獲得した。

2週間前、1908.nlはヴランケンがフェイエノールトの有力候補と報じたが、最終的にクラブはジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストを選んだ。