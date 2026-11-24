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フロリアン・カステンマイアーにとって、複雑な感情が入り交じる夜となった。ドイツ人GKは同胞のチャーク・エルンストを抑えてポルト戦の先発に選ばれたが、0-1の敗戦を防ぐことはできなかった。

「明日（水曜日、編集部注）になれば、デビューを喜べるかもしれない。でも今は、何よりも結果が残念だ」。試合後、カステンマイアーは 『Ziggo Sport』 にそう嘆いた。

「敗戦よりも良い結果に値したと思う」と、落胆したフェイエノールトのGKは語る。「チャンスはたくさんあったが、決め切る場面で少し運がなかった。本当に残念だ」

カステンマイアーは月曜日、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督からポルト戦で先発すると告げられた。「経験は豊富にある。でも、もちろん特別な夜だ。基本的には、ゴールが二つある中での11人対11人の試合に変わりはない」

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「今後数週間で、この夜を特別なものと感じるようになるかもしれない。でも、準備の段階では普通の試合だった」とカステンマイアーは語る。フェイエノールトには、特にチャンピオンズリーグに出場できることに魅力を感じていたという。

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「でも、集中しているときは普通の試合として捉えている」と、冷静なカステンマイアーは強調する。「デビュー戦はまずまずだった。ボールを持ったときのプレーはもっと良くできるが、今後数週間で改善するだろう」

「デビュー戦としては十分だ」。ドイツ人GKは欧州の舞台での惜敗をこう振り返る。「チームとして良いプレーをすれば、デ・カイプの雰囲気は本当に素晴らしい。でも、僕が主役ではない。チーム全員のパフォーマンスだからだ」

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カステンマイアーは今週、先発を外れたライバルのエルンストと話すつもりだ。「僕たちは良い関係にあるし、プロの選手として解決する」

「昨日（月曜日、編集部注）はこの試合に向けた準備をしていたので、話はしなかった。これから話すし、試合の振り返りもする。ここには非常に優れたGKが4人いて、誰もがプレーするに値する。今は僕の番だ」とカステンマイアーは締めくくった。