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ルチアーノ・ヴァレンテがフェイエノールトに警鐘を鳴らした。ロッテルダムのクラブは土曜日、エクセルシオールに2-3で敗れ、これで6試合連続未勝利となった。

「相手にプレゼントを与えている。最初の失点では僕がそうだったし、その後にはPKの場面もあった。自分たちで招いたことで、これでは十分じゃない」。ヴァレンテは試合後、ESPNのカメラの前で悔しさをにじませた。

「最初の失点では、後方から組み立てていた。中盤でボールを受けたけど、パスの出しどころがなくて、軽率に失ってしまった」。フェイエノールトのMFは、自らのミスを認めた。

ヴァレンテは、フェイエノールトが攻撃面でほとんど見せ場を作れなかったことも嘆いた。「後半は攻め込んだけど、その頃にはもう手遅れなことが多い。本当に物足りなかった。懸念すべきことで、こんなことが起きてはいけない」

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攻撃での無力さは、しばらく前からの問題だとヴァレンテは強調する。「それはずっと言ってきたことだから、いい加減いら立ちも募っている。本当にしっかり見直さないといけない」

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シーズン序盤に見せた試合を支配する力は失われたと、MFはため息をついた。「いろいろなことが関係しているかもしれないけど、先制されると自信にも影響する。それは難しいところだ」

フェイエノールトは首位PSVに勝ち点4差をつけられている。一方、アイントホーフェンのクラブはエールディヴィジで快勝の夜を過ごし、NECに1-4で勝利した。

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フェイエノールトにとって、厳しい日程が続く週はつまずきから始まった。火曜日にはチャンピオンズリーグでFCポルトを迎え、翌週の日曜日にはアヤックスとのデ・クラシケルが控える。