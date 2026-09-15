フェイエノールト所属選手がオランダ代表の有力候補に浮上「彼がメンバー入りしなければ驚きだ」

ESPNの『Voetbalpraat』では、フェイエノールトのどの選手がオランダ代表から招集を受ける可能性があるのかが議論されている。新監督シャビ・エルナンデスは金曜日、ネーションズリーグのドイツ、ギリシャ、そしてセルビアとの2試合による4連戦に向けたメンバーを発表する。

「ルチアーノ・ヴァレンテ、ヒヴァイ・ゼヒール、ギヴァイロ・リードの中で、フェイエノールトからオランダ代表に招集される可能性が最も高いのは誰ですか？」と、司会のミラン・ファン・ドンヘンがVoetbal Internationalのフェイエノールト番マルタイン・クラベンダムに尋ねた。

「やはりゼヒールだと思う。もちろんヴァレンテもそうだが、彼はすでに一度呼ばれている」とクラベンダムは語る。「選手の成長ぶりを見て、オランダのトップクラブでしっかり結果を残し、自分を示して、しかも得点まで決めているなら、それに報いるべきでもある」と話したところで、ケネス・ペレスが口を挟む。

「6ゴールだ！」。そう言ってデンマーク人アナリストは満足げにうなずいた。「それは普通じゃないよ」とファン・ドンヘンも反応。「今ゼヒールが招集されなければ、私は驚くよ」とクラベンダム。NOSのコメンテーター、イェルーン・エルスホフも、このフェイエノールトの選手が招集されるとの見方を示した。

「KNVBとシャビはネーションズリーグについて公には言わないだろうが、この大会が選手に報い、チャンスを与えるために使われることを、どこかで受け入れているはずだ。今それをやらなければ、その後は予選サイクルに入ってしまい、そこでそれをやるのは実質的に難しい」とエルスホフは述べた。

ペレスは、ゼヒール、ヴァレンテ、リードが招集を受ける可能性があるとメディアで読んだ記憶があるという。「スペイン紙は、彼らが選出されると報じていた」。エルスホフはそれを信じておらず、メディアはもはや予備登録メンバーを見ることができず、それを把握しているのはクラブだけだと説明した。

NOSのコメンテーターは、4試合が組まれていることを踏まえ、オランダ代表のメンバーは非常に大所帯になると予想している。「ただ、最終的に何人連れて行くんだ？」。クラベンダムもそこが気になっている。「なぜなら、そのメンバーを見れば、シャビが彼を招いた人たちの期待通りの変革者なのかどうか分かるからだ」と締めくくった。