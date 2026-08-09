スパルタ・ロッテルダムは日曜日、エールディビジ開幕戦で同じ街のライバル、フェイエノールトに0-1で敗れた。ヘット・カスティールでの試合はまさに終了間際、ミラン・ゾンネフェルトの同点ゴールが、本人のファウルによって取り消された。スパルタのFWはこれに納得しておらず、ESPNのカメラの前で不満をあらわにした。

フェイエノールトの主将ルチアーノ・バレンテが35分に先制点を挙げ、結果的にそれがこの試合唯一のゴールとなった。ゾンネフェルトは終盤に2ゴールを取り消された。1点目はオフサイド、2点目はジェレマイア・セント・ジュステの背中を押したプレーが理由だった。

「最初から出ないなら、途中出場で全力を尽くさないといけない」と、FWでヌックヴィ・ソウリソンが優先されたゾンネフェルトは語り始めた。「今日はそれをやった。ただ、自分のゴールが認められなかったのは残念だ。今日もっと良くできたことがあるとすれば、そこだけだ」

オフサイドはオフサイドだが、主審サンデル・ファン・デル・エイクが2点目を即座に笛で止めた判断については、ゾンネフェルトもより理解を示せないようだ。「お互いさまだと思う。試合を通してずっと起きていたことだ。これがそうなのか？」と、自身の押した場面を見ながら問いかけた。「正直、かなりひどいと思う」

「こういうことは試合中ずっと起きていた。最初のチャンスの時も同じことがあって、あの時は『撫でただけだ』と言っていた。おかしいと思う」とゾンネフェルトは話す。ファン・デル・エイクとまともに話す機会すら与えられなかったという。「近づいたら、何か言えばイエローカードを出すとすぐに言われた」

「彼は最初から判断を決めていたんだと思う。だから、あまり意味はなかっただろうね」と、この北ホラント出身の選手は続けた。スパルタの割り切った戦い方がフェイエノールトを苦しめる可能性はあったとも見ている。「確かに助けになったと思う。かなり大きなチャンスも作れたし、終盤の内容を踏まえれば、もっと報われてもよかったかもしれない」

ゾンネフェルトはベンチスタートだったことを悔やんでいる。「とにかく試合に出たいし、それはみんな分かっていることだから、その意味では難しさもある。できるだけ多くプレーして全力を尽くし、自分がそこにいるべきだと示したい。そうすれば自然と結果はついてくるし、監督がもう自分を外せないと思うようなプレーを見せなければいけない」と、22歳のゴールゲッターは締めくくった。