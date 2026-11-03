共有 GOALをGoogleでフォロー

3日前にACミランに1-3で敗れたインテルは、火曜日にデ・カイプでフェイエノールトを3-0で下し、今季初めてチャンピオンズリーグで連勝を記録した。

広告

開始8分にヤン・ビセックがカーブをかけたシュートで先制点を挙げると、34分にはピオ・エスポジトがヘディングで追加点を決めた。いずれもジェド・スペンスのパスから生まれたゴールだった。後半開始から9分後には、ピオトル・ジエリンスキが約18メートルの位置から左足で決めて3-0とした。エスポジトは66分にもネットを揺らしたが、オフサイドで取り消された。

フェイエノールトはボール保持率53％を記録し、18本のクロスを送ったものの、枠内シュートはわずか2本。一方、インテルは期待得点（xG）0.92から3ゴールを奪った。この勝利でインテルはリーグフェーズで勝ち点を6に伸ばし、20位から14位に浮上。フェイエノールトは勝ち点3で30位につけている。

以下、GOALがインテルの選手たちを採点する。

GK・守備陣

ジョゼップ・マルティネス（7点）：脅かされる場面は少なく、ルチアーノ・バレンテの2本のシュートはいずれも正面。アニス・ハジ・ムサが角度のない位置から放ったシュートは胸に当ててゴールラインの外へ逃れた。ただ、終盤のCKへの対応は不安定で、80分にはボールの軌道を読み誤った。

広告 広告

ヤン・ビセック（8点）：出場停止のアレッサンドロ・バストーニに代わって3バックに入った。前に飛び出してスペンスのパスを受け、ペナルティーエリア際でマークをかわすと、左足でカーブをかけたシュートをファーサイドに決め、チャンピオンズリーグ初ゴールを挙げた。

Related Topics

マヌエル・アカンジ（7点）：39分には選手が入り乱れる中でジヴァイ・ゼヒールを押し、警告を受けた。65分にはジェライノ・スハーケンにかわされたが、カルロス・アウグストがカバー。それ以外では3バックは堅さを保った。85分にベンジャマン・パヴァールと交代した。

カルロス・アウグスト（7点）：突破したスハーケンに対し、素早く横からカバーに入ってボールをかき出した。一方、73分にはハジ・ムサにかわされ、中央に切り込んで放ったシュートは枠を越えた。

広告

中盤

ジェド・スペンス（8点）：インテルの攻撃を最も多く生み出した。先制点ではビセックにパスを通し、2点目ではハビ・ロペスを抜いてクロスを上げ、途中で相手に当たったボールをピオ・エスポジトが頭で決めた。後半開始直後にはチャーク・エルンストにセーブを強い、取り消されたゴールにつながる攻撃にも絡んだ。

ニコロ・バレッラ（8点）：キャプテンとして、この試合で誰よりも多くのチャンスをつくった。スペンスへのパスで2点目につながる攻撃を始め、3点目ではジエリンスキに横パスを送った。78分にペタル・スチッチと交代した。

広告

ハカン・チャルハノール（7点）：開始3分、ナチョ・フェリへの遅れたタックルで警告を受けたが、26分にはロペスのシュートをブロック。38分にはジエリンスキのハーフボレーをお膳立てした。57分にヘンリク・ムヒタリアンと交代した。

ピオトル・ジエリンスキ（8点）：前半にもハーフボレーがわずかに枠を外れ、低いシュートはエルンストにセーブされるなど、2度ゴールに迫った。そして左足の見事なシュートをゴール隅に決め、試合の行方を決定づけた。78分にアレクサンダル・スタンコビッチと交代した。

広告

フェデリコ・ディマルコ（7点）：序盤のインテルで最も積極的に攻めた選手。シュートの1本はブロックされてCKとなり、もう1本はエルンストにセーブされた。後半にはエスポジトの取り消されたゴールにつながるクロスを上げた。

攻撃陣

ピオ・エスポジト（8点）：ラウタロ・マルティネスが引き続き欠場する中で先発。ミカ・マルモルより高く跳び、相手に当たったスペンスのクロスを頭で押し込んだ。66分には2点目を決めたかと思われたが、オフサイドで取り消され、VARもその判定を確認した。

広告

マルクス・テュラム（7点）：前半はインテルの主な攻撃の起点となり、空中戦で競り勝った。シュートはエルンストにセーブされ、別のシュートはマルモルにブロックされた。57分にアンジュ＝ヨアン・ボニーと交代した。

途中出場選手・監督

ヘンリク・ムヒタリアン（6点）：57分にチャルハノールに代わって出場。終盤には左サイドのスペースへ走るディマルコにパスを通した。

広告

アンジュ＝ヨアン・ボニー（6点）：57分にテュラムと交代。取り消されたゴールにつながる攻撃ではスペンスとワンツーを交わしたが、81分のCKではクリアできなかった。

ペタル・スチッチ（6点）：78分にバレッラと交代し、インテルがリードを守り切るまでプレーした。

広告

アレクサンダル・スタンコビッチ（6点）：78分にジエリンスキと交代。アディショナルタイムには前方のエスポジトへパスを送った。

ベンジャマン・パヴァール（採点なし）：負傷から復帰し、試合終了間際にアカンジと交代で出場した。

広告

クリスティアン・キヴ（8点）：先発メンバーの変更が奏功し、ビセック、ピオ・エスポジト、ジエリンスキがそろって得点。3点目以降、インテルが危険にさらされる場面はほとんどなかった。