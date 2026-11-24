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チャルク・エルンストは当面、フェイエノールトのゴールマウスに戻らない。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督が、フェイエノールト対FCポルト戦のキックオフ直前に『Ziggo Sport』のカメラの前で明かした。エルンストには厳しい知らせとなった。

エルンストは昨夏、ヘルタBSCから移籍金500万ユーロで加入した。しかし、23歳のGKはフェイエノールトで今シーズン、極めて苦しいスタートを切った。ファン・ブロンクホルスト監督は正GKを外す以外に選択肢がないと判断し、当面はフロリアン・カステンマイヤーがゴールマウスに立つ。

「今、チームに何が必要かを見ている。だからフロリアン（カステンマイヤー、編集部注）を選んだ。そうすれば、後方にもう少し経験を加えられる。声をかけ、守備陣を統率する面でもそうだ」とファン・ブロンクホルスト監督は説明した。

「彼にはチャルク（エルンスト、編集部注）にない経験がある。難しい状況も含め、多くの試合に出場してきた。チャルクが調子を落としているのは明らかだ。彼は成長していかなければならない若い才能であり、その過程では失敗もある。我々はしっかり支えていく」

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「今回、彼を起用する決断をした。これは1試合だけの話ではない」。フェイエノールトの指揮官はこう述べ、エルンストの早期復帰を明確に否定した。

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この知らせがエルンストに重くのしかかったことも、ファン・ブロンクホルスト監督は認めた。「当然、彼はその通告を喜ばなかった。監督にとってもつらい瞬間だ。選手の感情が見えるだけに、話をするのも難しい。厳しい決断だが、下さなければならない」

「彼が苦しんでいるのは見て取れる。ドイツからこの素晴らしいクラブに来るのも、簡単なことではない。全力を尽くしていても、調子を落とす時期はある。そしてトップクラブでは、非常に厳しい状況になり得ると分かる。メディアでも、スタジアムでも……。彼はまだそうしたことを経験していないが、我々は引き続き支えなければならない」

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シャキール・ファン・ペルシーも火曜日に先発する。期待に応えられていないナチョ・フェッリに代わっての起用だ。「ああ、シャキールは……。単にストライカーをストライカーに代えるだけだ」とファン・ブロンクホルスト監督は語った。「クラブには才能ある若手が大勢いる。今は全員を起用していかなければならない。だから今日の先発は、彼にとっても良いチャンスだ」

「シャキールはフィジカル面の理由から、我々が望んでいたほど試合に出られていない。ただ、ここ数週間は練習場で強くなっているのが分かる。彼には能力もある。すでに我々のために多くのゴールを決めているし、今回もそうしてくれることを願っている」