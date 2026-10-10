ケース・クワクマンは、AZがフェイエノールトとの大一番で不当にPKを取り消されたとの見方を示している。前半終了間際、メックス・メーアディンクとチャルク・エルンストの間には実際に接触があったが、それがはっきり確認できる映像はピッチ上で主審ダニー・マッケリーに提示されなかった。

デ・カイプでは、マッケリーはモニターで横からの映像しか見ることができず、何分にもわたって確認した末も、メーアディンクが接触を受けたと断定することはできなかった。しかし今になって、両選手の足元での接触が明確に映っている、はるかに分かりやすい映像があったことが判明している。

「どうしてマッケリーはその映像を見せてもらえなかったんだ？」と、クワクマンはESPNのDe Eretribuneで強い憤りをあらわにした。ヤン・ヨースト・ファン・ガンヘレンは、VARのエルウィン・ブランク自身もその映像を見ていなかった可能性が高いと示唆した。「じゃあ、そのミスはいったいどこで起きたんだ？」とクワクマンは声に出して疑問を呈した。

「その映像自体はあったのです。映像は持っていましたが、その時点でマッケリーには見せられなかったのです」とアレタ・レイデルメイエルは説明した。これを受けてクワクマンは、VARルームで映像の選定がどのように行われているのか疑問を呈した。

「それはVARが自分でやっているわけじゃないと思う。補助する人がいるんじゃないのか？」とクワクマンは語った。「マッケリーがこの映像を見ていたら、PKの判定はそのままだったと思う。VARがこれを見ていたなら、そもそもモニター確認に呼ぶことすらなかったはずだ」

エルンスト本人も試合後、ESPNでマッケリーから説明を受けたことを明かしている。「試合後に審判と少し話をしたんだけど、そのとき彼は、もしかすると軽い接触はあったかもしれないが、PKを与えるには十分ではなかったと言っていた」

「今見ると、自分の足が少し動いているのは分かる。でも審判は、自分としてはPKになるほどではないと言っていた。ボールが外に出ていたこと、それに接触がごく軽かったことも理由だった。でも、その瞬間は何も感じなかった」とエルンストは話した。

ESPN