フェイエノールトのチアルク・エルンストは土曜夜、3試合連続で無失点を記録した。PECズヴォレ戦（0-7）、FCユトレヒト戦（5-0）での勝利に続き、今回はAZも失点なしで退け、2-0で勝利した。試合後、ドイツ人GKはESPNの取材に応じた。

「いい感じです」と、新たなクリーンシートについてエルンストは語った。「自分だけでなく、チーム全体にとってです。ここ3試合は本当にチームとして、しっかり守れています」

「今日はクロスへの対応も良かったです。今日の相手が非常に強いことは分かっていたので、今日無失点で終えられたことをとてもうれしく思います」

前半終了間際、エルンストがメックス・メールディンクを倒したとして、AZにPKが与えられるかに思われた。しかし、主審ダニー・マッカリーはVARによってモニター確認を求められ、映像を見返した後に判定を撤回。PKはなしとなった。

「彼に触れた感覚はありませんでした」と、エルンストはメールディンクについて話した。「そのことはすぐに主審にも伝えました。試合後に主審と少し話しましたが、彼は『軽い接触はあったかもしれないが、PKになるほどではなかった』と言っていました。ボールがどこへ向かっているかを見ても分かります。ピッチの外に出ていくところでした。ゴール方向には向かっていません」

「今見返すと、自分の足が少し動いているのは分かります。でも主審は、自分の判断ではPKになるほどではないと言っていました。ボールが外に出ていったこと、そして接触がごく軽かったことも理由です。ただ、あの瞬間は何も感じませんでした」

「PKが与えられなかったのは、もちろんうれしいです。でも、あれが正しい判定だったとも思います」と、エルンストは締めくくった。