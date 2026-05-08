エールディビジ - Eredivisie de Kuip

Voetbalzoneが、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報を含む完全ガイドをお届けします。

フェイエノールト対AZの視聴方法：テレビ放送とオンラインライブストリーム

オランダ国内ではESPNで放送、ZiggoまたはCanal+で視聴できます。

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チームニュース＆メンバー

フェイエノールトは負傷者が多く、セム・ステイン、シャキール・ファン・ペルシー、シャイロ・ト・ザンド、ファン・インボム、レオ・ザウアーが欠場します。出場停止選手はいません。予想スタメンは未確定です。最新情報は追ってお伝えします。

AZはジズ・ホーンカンプが負傷で欠場、出場停止はなし。予想スタメンは未定。キックオフが近づくにつれ、続報をお知らせします。

最近の調子

フェイエノールトは直近のエールディヴィジ5試合で2勝3分と無敗。 直近の試合は5月3日のフォルトゥナ・シッタルト戦で1-2の勝利。4月25日にはFCフローニンゲンに3-1で勝った。アヤックス（1-1）、NEC（1-1）、FCヴォレンダム（0-0）とは引き分けた。 5試合の合計得点は6、失点は5。

AZは2勝3分0敗。 直近は5月3日のFCトゥウェンテ戦で2-2の引き分け。4月19日のNEC戦ではカップ戦で5-1、4月12日のSCヘーレンフェーン戦では3-0で勝利した。5試合で12得点5失点だが、3つの大会を戦っている。

両チームの対戦成績

直近の対戦は2025年9月21日のエールディヴィジで、AZとフェイエノールトはアルクマールで3-3引き分けた。その前は2025年4月5日、フェイエノールトが同地で0-1で勝利した。 直近5試合はフェイエノールト3勝、AZ1勝、1分。AZの勝利は2024年11月の2-3（フェイエノールトホーム）。

順位

現在のエールディヴィジ順位は、フェイエノールト2位、AZ6位。