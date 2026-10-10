フェイエノールトは土曜夜、フレンドエンローテライ・エールディビジでAZに2-0で勝利した。試合後も、AZ側に与えられるかどうかが焦点となったPKの場面、つまりメックス・メールディンクがフェイエノールトGKチャルク・エルンストに接触されたかどうかについて多くが語られた。しかし、AZのレーロイ・エフテルト監督は、その件について語るつもりはないとしている。

好調なシーズンスタートを切っていたAZだが、土曜日にフェイエノールト相手に今季初黒星を喫した。ナチョ・フェリとハビ・ロペスのゴールにより、ロッテルダムのクラブが2-0で勝利した。

「スタッツを見ると、彼らの方が我々より大きなチャンスを作っていた。一方で、ボール保持は我々の方が多かった」と、エフテルト監督は試合後にESPNで語った。

「特に終盤にはいくつかチャンスがあったが、最後のところでボールがうまくこなかったり、連係が少し合わなかったりした。あるいはフィニッシュの局面で少し落ち着きを欠き、大きなチャンスに結びつかなかった。それは成熟度の問題だと思う」

試合の入りは悪かったものの、その後AZは徐々に良くなっていったとエフテルト監督は見ている。「15分から20分ほどで立て直し、そこからまた試合に戻ることができた。ただ、そのタイミングでまた失点してしまった。それは残念だった」

前半終了間際、エルンストがメールディンクを倒したとして、AZにPKが与えられるかに見えた。しかし、主審ダニー・マッケリーはVARによってモニターに呼ばれ、映像確認の末に判定を取り消した。PKはなしとなった。

「さっきNOSやNHの人たちにも言ったが、正直そのことについては話したくない」と、メールディンクは語った。「そのPKは与えられなかった。今日なぜ自分たちのサッカーができなかったのか、そちらを見たい。特に立ち上がりだ。今の自分にとっては、その方がずっと重要だ」

「あのPKをもらえなかったことについては……自分たちに有利にならない判定が下されることは、いつだってある。もちろんVARもあって、もう一度人が見ている。だから彼らは良心に従って、その判定を下しているのだと思う」