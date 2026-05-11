フェイエノールト対AZに関するファン・ペルシーの発言が即座に批判された。

ウィム・キーフトは月曜日のポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で、フェイエノールト監督ロビン・ファン・ペルシーを称賛した。日曜のAZ戦ではホームで好印象を与えたという。

「ファン・ペルシーの動きは良かった。安堵も感じられた」と語り、フェイエノールトが2位を確保しCL出場権を得たことを指した。

ディック・アドヴォカートが加わっても怒りや恨みはない。自然な流れだ。彼もそれには触れていない。来季も残留する可能性が高い」とハーレム出身のアナリストは続けた。

ロブ・ヤンセンは「存在感やカリスマ性でも及第点だ」と続けた。しかし司会のミシェル・ファン・エグモンドは「いや、存在感はまだ不足だ」と首を振った。

「人としての振る舞いは素晴らしい」とヤンセンは主張を曲げない。「デニス・テ・クロースと親しかったのは、彼なりの最後の気遣いだろう」。

「テ・クロースはプロで経験豊富でも、あの批判は誰にとっても苦しい。それを耐え、感情を露わにした彼に観客が応えた。心から祝福したい」とヤンセンは振り返った。

ESPNのインタビューで涙をこらえたテ・クロースは「本当に長い時間がかかりました。解放感は計り知れません。今年は大変な一年でした」と語った。