エールディビジの大一番、フェイエノールト対AZは前半途中の時点で1-0となっているが、最も注目を集めた場面は前半終了間際に起きた。主審ダニー・マッケリーはAZにPKを与えたものの、その後VARによって判定を覆された。ESPNのDe Eretribuneでは、その決定の妥当性に疑問の声が上がっている。

ヒヴァイ・ゼヒールのバックパスが短くなった後、チャルク・エルンストが状況を立て直そうとしたが、反応の鋭いメックス・メールディンクがその間に入り、その後は勢いよく芝に倒れ込んだ。マッケリーはPKと判断したが、VARの介入を受けてその判定を変更した。

「私はPKではないと思う」と、ベーンはESPNで切り出した。「20回リプレーを見ても、まだPKだったのか、それともメールディンクが接触を受けたのか分からなかった。マッケリーはモニターに呼ばれたが、あのリプレーをどれだけ長く見ていた？」

まさにその最後の点こそが、ケース・クワクマンがピッチ上でのマッケリーの判定はそのまま維持されるべきだったと確信している理由だ。「明白な誤審でないなら、ピッチ上で下された判定は維持されなければならない。この件ではPKだ」と、彼は見解を示した。

クワクマンは、その主張の根拠として、IFABの国際VARプロトコルに従うオランダサッカー協会の規則を挙げている。そこには、VARが介入できるのは明白かつ決定的な誤審、あるいは重大な見逃し事象があった場合に限ると記されている。

主審の判定に議論の余地があっても、明確な誤りではない場合、原則として当初の判定は維持されるべきだ。つまり、フェイエノールト対AZ戦でVARを務めたエルウィン・ブランクは、アルクマール勢にPKは絶対に与えられないと完全に確信していたはずだ。

「ちなみに、メールディンクは足に接触を受けているとは思う」と、クワクマンは続けた。「それが彼が倒れた理由でもあるのかは疑問だ。でも、52回リプレーを見た後で、接触はなかったと言い切ることはできないと思う。こんな件でモニターに呼ばれたことを、マッケリーは喜んではいないと思う」と締めくくった。