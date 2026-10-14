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欧州で実績を誇るフェイエノールトが、新たな資金力を背景にセリエAで好調を維持するセスク・ファブレガス率いるコモをホームに迎える。アニス・ハジ・ムーサの攻撃力やマルティン・バトゥリナの創造力に注目し、鍵を握る個人対決を見ていく。

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平日の夜、照明に照らされたデ・カイプでの一戦には格別なものがある。初戦で大敗を喫したフェイエノールトがチャンピオンズリーグで反撃のきっかけをつかもうとするなか、ロッテルダムのサポーターはスタジアムを熱狂の渦に包む準備ができている。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームは、エールディヴィジでは自信に満ちたプレーを見せており、PECズウォレを7-0、FCユトレヒトを5-0で下すなど、大量得点での勝利を重ねてきた。だが、欧州最高峰の舞台では別種の強さが求められる。バルセロナで5-1の完敗を喫したオランダの名門は、強豪に伍する力があることを証明しようとしている。

その前に立ちはだかるのが、予測のつかない相手、セスク・ファブレガス監督率いるコモだ。かつてアーセナル、バルセロナ、チェルシーでプレーした同監督は、コモがセリエBを離れてからわずか2年余りで、このイタリアのチームをチャンピオンズリーグで十分に戦える存在へと押し上げた。初戦でRBライプツィヒに4-1で勝利したコモは、監督の考えを反映したスタイルを携え、恐れることなくロッテルダムに乗り込む。これは単なるサッカーの試合ではない。ともにアーセナルとバルセロナでプレーした経歴を持ち、今は指揮官としてテクニカルエリアに立つ元選手同士の対決でもある。

アニス・ハジ・ムーサ

フェイエノールトに独力で試合を変えられる選手がいるとすれば、それはアニス・ハジ・ムーサだ。24歳のアルジェリア代表は2024年夏の加入以来、チームで際立った活躍を見せ、2026年5月にはエールディヴィジの月間最優秀選手に選ばれた。上田綺世がリールへ去った今、攻撃の中心を担っている。その夏は決して平穏ではなかった。サウジアラビアのアル・イテハドへの移籍話が、バルセロナ遠征の直前に破談となったのだ。それでもチームメイトに謝罪してチームに復帰し、カンプ・ノウでプレー。相手をかわしてシュートを放ち、ジョアン・ガルシアにセーブを強いた。スピードがあり、縦への仕掛けに迷いがなく、1対1を恐れない。デ・カイプの観衆を背に、後方からボールをつなぐことを好むコモを苦しめられるタイプのウインガーだ。

ジヴァイ・ゼキエル

中盤では、ジヴァイ・ゼキエルがファン・ブロンクホルスト監督のチームを動かす原動力となっている。フェイエノールトのアカデミー出身で、スパルタ・ロッテルダムとFCユトレヒトへの期限付き移籍を経て今季復帰。技術の高さと絶え間ない運動量で、すぐに存在感を確立した。その活躍により、8月のエールディヴィジ月間最優秀選手賞を受賞している。注目は知名度の高い選手に集まりがちだが、守備から攻撃へとボールを運ぶ彼の能力は、ポゼッションで主導権を握ることを好むコモとの対戦で重要になる。セリエA屈指の創造性を持つ選手たちと対峙するこの試合は、彼の成熟度を試す一戦だ。

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マルティン・バトゥリナ

たった一つの場面で記憶に残る選手がいる。マルティン・バトゥリナも、コモの短いチャンピオンズリーグの歴史に、すでにそのような場面を刻んだ。クロアチア人の司令塔はRBライプツィヒ戦の15分にクラブの大会初ゴールを決め、続いてタソス・ドゥヴィカスの2点目をアシストした。ライン間でプレーする彼は、ファブレガス監督のチームに創造性と得点力の両方をもたらす。監督から多くの自由を与えられていると語っており、それをうまく生かしている。フェイエノールトの中盤にとって、彼が使うスペースを見つけて封じることは、この夜の重要な課題の一つになる。

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ニコ・パス

コモがレアル・マドリーからニコ・パスを獲得したことは、その野心を示すものだった。創造性あふれるこの選手は、期待に応えている。パスは、ファブレガス監督がアタッキングサードで求める華やかさと予測不能なプレーをもたらす。ライン間でプレーし、一本のパスで守備を切り裂ける彼は、フェイエノールトが無失点で終えたいなら封じなければならない相手だ。ライプツィヒ戦の勝利でも得点につながるプレーに貢献しており、デ・カイプを自らの力を示す絶好の舞台と捉えているだろう。

結論

この一戦には、現代の欧州サッカーで語り継がれる名勝負となる要素がそろっている。フェイエノールトはホームの利を生かし、急成長を遂げたとはいえ、このレベルではまだ比較的経験の浅いコモを揺さぶる必要がある。ファン・ブロンクホルスト監督とファブレガス監督の戦術的な駆け引きが繰り広げられる一方、最終的にはハジ・ムーサ、パス、バトゥリナらの個人技が勝負を決めるかもしれない。ロッテルダムは激戦を迎える準備ができている。勝ち点を手にするのは、重圧によりうまく対処したチームだろう。

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今後を見据えれば、フェイエノールトにとって勝利は、厳しいリーグフェーズを戦い抜くために必要な勢いをもたらす。一方のコモは、大会のダークホースとしての地位を確立できるかもしれない。両チームとも攻撃的なサッカーを好むだけに、慎重な展開にはならないだろう。試合終了の笛が鳴る頃には、どちらの若き才能が最高の舞台でクラブをけん引する準備ができているか、明らかになるはずだ。