ジヴァイロ・リードの負傷は、大事には至らない可能性が高そうだ。フェイエノールトの右サイドバックは日曜午後、1時間あまりでプレー続行を断念したが、試合後にはロッテルダムのファンをある程度安心させた。

リードは日曜日のゴー・アヘッド戦（2-2）で、後半開始から15分後にピッチに座り込んだ。その後、激しい痛みを抱えたままピッチを後にした。

リードは右脚を押さえており、かなり痛みをこらえていたことから、負傷は太ももとみられた。代わってジョルダン・ロトンバが投入された。

試合後、リードはESPN から負傷について問われた。「太ももに違和感がありました。今は少し張っている感じですが、このあと少し様子を見ないといけません」

また、記者会見でもこの件に言及した。 「正確に何が起きたのかは分からないです。でも、そこまでひどくはなさそうです」と、このDFは話し、何がうまくいかなかったのかについても説明を試みた。

「もっと早く試合を決めなければいけません。先週のあとにもそのことは話し合いましたが、またできませんでした」

「そこはもっと前進しないといけません。3-0にしなければいけないし、そうなれば試合はまったく別のものになります。今回は残念ながら失点してしまいました」とリードは語った。

フェイエノールトはゴー・アヘッド戦で、前半終了時点では盤石に見えた。ハーフタイム時点で2-0とリードしていたからだ。しかし最後の30分で、すでにリードがピッチを去った後、デーフェンテルのチームがソーレン・テングステットとステファン・インギ・シグルザルソンのゴールで2-2に追いついた。