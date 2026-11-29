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ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、日曜午後のアヤックス戦でフェイエノールトは1-1の引き分け以上の結果に値したと感じている。ロッテルダムのクラブを率いる指揮官は、自チームが試合を優位に進めたと振り返った。

「いいプレーをしたにもかかわらず、勝ち切れなかったことが一番大きい」とファン・ブロンクホルストはESPNのカメラの前で語り始めた。「最初の5分間は苦しかったが、その後は試合の中で調子を上げていった。私たちが主導権を握り、いいチャンスもあった」

「2点目を決められなかったのは残念だが、選手たちを責めることはできない。攻め続け、懸命に戦い、競り合いに勝ち、テンポよくプレーした……。勝利にはつながらなかったが、今日のピッチでの戦いぶりには満足している」

フェイエノールトのナチョ・フェリは重要なPKを失敗した。それでもファン・ブロンクホルストは、 ルチアーノ・バレンテと同様に 、スペイン人選手にキッカーを任せた判断を後悔していない。「彼がキッカーの第一候補で、蹴るかどうかは最終的に本人が決める。選手として自分の感覚で判断するもので、もちろん彼には選ぶ権利がある。結果的にはうまくいかなかった」

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続いてファン・ブロンクホルストは、イヴ・ビスマに2枚目のイエローカードが出なかったことに腹を立てたかと問われた。このMFは後半、際どいプレーを繰り返し、限度を超える場面もあったが、アラルト・リントハウト主審から警告を受けなかった。

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「もちろん腹が立った」とフェイエノールトの指揮官は、ビスマがウサマ・タルガリンに犯したファウルの映像を見返しながら答えた。

「試合中、主審がカードを出せる場面だ。私にとっては明らかにイエローカードだ。理解できない」とファン・ブロンクホルストは語り、その後、リントハウト主審に言及した。

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「結局、こうした場面は重要なんだ。あのようなファウルを続けても、主審がイエローカードを出さないのなら……。ああいう大一番で10人になるかどうかは、まったく違う」

「もちろん、今日勝てなかったことには失望している。だが、この戦い方を続けていかなければならない」とファン・ブロンクホルストは最後に前向きに語った。「今日、そして先週火曜日のピッチでの私たちの戦いぶりを見れば……。そうだ、勝利は近いと思う」