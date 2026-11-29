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ケネス・ペレス氏がタイス・クライエフェルトに深い感銘を受けたことを、日曜夜に『Dit was het Weekend』で語った。番組はESPNで放送された。フェイエノールトの19歳のDFはアヤックスとのクラシケル（1-1）で素晴らしいプレーを見せ、デンマーク人解説者を良い意味で大いに驚かせた。

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督はアヤックス戦でクライエフェルトを起用した一方、足の負傷から回復途中の渡辺剛はベンチスタートとなった。若いDFは見事なプレーで監督の信頼に応えた。

「クライエフェルトのプレーは楽しめた」とペレス氏は称賛を始めた。「彼には全く期待していなかった。トル・アロコダレを相手に本当に苦戦すると思っていたが、クライエフェルトは実に力強いプレーを見せた」

ペレス氏が特に評価したのは、この10代の選手がクラシケルで見せた落ち着きだ。「彼は19歳で、私の記憶が正しければクラブで育った選手だ。センターバックに求めたい自信を持ってプレーしていた」

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「迷いがなかった。対処すべき場面ではしっかり対処し、競り合うべき場面では競り合い、必要なときには相手との勝負を遅らせていた」とペレス氏は続けた。

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デンマーク人解説者は試合映像を見ながら、クライエフェルトのビルドアップでの能力を指摘した。「こういうパスは素晴らしい。相手のラインを越し、攻撃を前に進められる」

一方でペレス氏は、この19歳のフェイエノールト選手を巡る過度な期待には釘を刺した。「オランダ代表にどうかと聞かれる前に言っておくが、まだまだ落ち着いてほしい」と笑顔で付け加えた。

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続いてケース・クワクマン氏が「オランダU-21代表ならどうか」と質問。ペレス氏はそれを良い選択肢だと考えており、その後はクライエフェルトがフェイエノールトで先発の座を維持すべきかという議論にもなった。

その流れで渡辺の状況にも話が及んだ。「渡辺を起用できるのは、隣に彼へ指示を出す選手を置いた場合だけだ。そうすれば渡辺は間違いなく優秀で頼れるDFになる。守備は本当にできるからだ」とペレス氏は語った。

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ただ、ペレス氏は若いクライエフェルトがすでに日本人のチームメイトを導けるかどうかには疑問を抱いている。「クライエフェルトは19歳で、自分のことでも精いっぱいだ。だから、周囲への指示がどうなのかは分からない。ただ、守備面で見れば渡辺は本当に優れたDFだと思う」