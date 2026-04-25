フェイエノールト史上最年少デビュー選手がハンス・クラアイ・ジュニアを驚かせた。「このシーンは放送で使うよ」。

FCフローニンゲン戦でデビューしたイライ・グルートファーム（16歳）は、フェイエノールト史上最年少記録を更新した。試合後、彼はハンス・クラアイ・ジュニアのインタビューで、クラブのレジェンド、ウィレム・ファン・ハネゲムの名前を知らなかったと語った。

ロビン・ファン・ペルシー監督は試合終了10分前、タイス・クライフェルトに代えてグルートファームを投入。16歳41日でのデビューは、2021年に16歳131日で記録を作ったアントニ・ミランボを抜き、クラブ最年少となった。

ESPNのインタビューで、ハンス・クライは「学校をやめろ」と冗談を飛ばした。グルートファームは笑って「水曜日はすぐ近くの学校に通っています。まずは卒業して、それからサッカーに集中したいです」と語った。

U-21代表でもある彼は、加入からわずか4週間でデビューしたことに驚いている。「4週間前に初めて練習に参加したばかり。それなのに、もう『デ・クープ』でデビューできるなんて最高です」と語った。

「ヴァレンテ、デイル、スリティにはとても助けられました。練習の最初の2週間はスピードについていくのが大変でしたが、今は自由にプレーできています」 最後に長所を聞かれると、「ゲームセンスと鋭いスルーパス、そして得点力も自信があります」と語った。

フリッシンゲン出身のグルートファームに、クラーイが「ゼーラント州の有名なサッカー選手を知っているか」と尋ねた。代表例はフェイエノールトのレジェンド、ウィレム・ファン・ハネゲムだが、この若手MFは彼の存在を知らなかった。「知らない」とグルートファームは認めた。

この答えにクラアイは少し怒ったが、すぐに「ファン・ハネゲムを知らないとは！彼は偉大な選手だ。この部分はカットしよう。でも、ウィレムなら許してくれるだろう」と笑いながら締めくくった。