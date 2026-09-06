フェイエノールト内部の政治が、アニス・ハジ・ムサの移籍破談に大きな役割を果たす

アニス・ハジ・ムサのイティハド・クラブへの夢の移籍は、日曜日に破談となった。サウジアラビアのクラブ側は、フェイエノールトが求めた銀行保証の提出に応じる意向がなく、同国の移籍市場がこの日曜日に閉まることもあって、今から完全合意に至る時間も残されていない。ここにきて、この件の背景に関する詳細も明らかになってきた。

イティハド・クラブは、アル・ヒラル、アル・ナスル、アル・アハリと同様、国が管理するパブリック・インベストメント・ファンド（PIF）の所有下にある。こうしたクラブにとって銀行保証はなじみの薄い概念で、すべての支払いはPIFによって担保されている。その基金の資産規模は9000億～1兆1500億ユーロとされる。

移籍金については、もはや議論の余地はなかった。イティハド・クラブは3750万ユーロに加え、ボーナス500万ユーロを提示しており、実現していればフェイエノールトにとって史上最高額の売却になり得た。しかし、フェイエノールトがいかなる場合でも銀行保証を求めたことで、交渉は破談となった。理論上はまだ合意に達する可能性はあるものの、ハジ・ムサのメディカルチェックを行う時間はもうない。

イティハド・クラブはここ数年、海外クラブとの間で高額な取引を数多く成立させてきた。たとえば、アヤックスにはスティーブン・ベルフワインの移籍金として2100万ユーロ、アストン・ヴィラにはムサ・ディアビで6000万ユーロ、リヴァプールにはファビーニョで4700万ユーロ、ASモナコにはジョージ・イレニケナで3300万ユーロを支払っている。

「イティハド・クラブはショックを受けている」と『アルヘメーン・ダフブラット』は報じた。「狙っていたアタッカーを逃したからだけではない。サウジアラビアで自分たちの望むものを手にできないこと自体が珍しいからだ。それも銀行保証が理由で」

同紙によれば、昨年フェイエノールトが経験した苦い出来事が、今回の移籍破談にも影響したという。「クラブは1年以上前、DFダーヴィド・ハンツコをアル・ナスルに売却したが、最終的にそのクラブは、守備者がすでに選手用ホテルのロビーでトレーニングウェア姿になっていた段階で、スロバキア代表の加入を取りやめた」

「その後、フェイエノールトは、ハンツコ獲得レースでアトレティコ・マドリーに、はるかに低い金額でさらわれるのを見届けることになった。移籍は本当にまとまるまでは成立ではない。銀行保証があっても、なくてもだ」

『デ・テレグラーフ』は「選手本人にとっては、5シーズンで5000万ユーロ超を稼げる可能性があっただけに、キャリア最大の失望だ。イティハド・クラブは現在、次のターゲットに切り替え、フェイエノールトからは手を引く」と記している。

移籍市場の専門家ベン・ジェイコブスは、デ・カイプ内部の「内部政治」に言及した。「それがフェイエノールトでは一因になっている。情報筋は、ハジ・ムサが売却されればフリーンデン・ファン・フェイエノールトが監査役会を離れることになると見ている。フリーンデン・ファン・フェイエノールトは（ゼネラルディレクター、編集部注）エーンホールンの任命で重要な役割を果たした」

「これはギヴァイロ・リードのASローマ移籍失敗と似た問題だ」と、そのジャーナリストは最後に結論づけた。テクニカルディレクターのデヴィ・リホーは以前、リードの残留と、ASローマがこのDFに提示した数千万ユーロを拒否したことは、スポーツ面での選択だったと述べている。

ハジ・ムサに次ぐ代替候補であるエスミル・バイラクタレヴィッチを巡ってPSV、あるいはルイス・エンヒキを巡ってゼニト・サンクトペテルブルクに、イティハド・クラブがまだ動く可能性はある。また同クラブは、ジョルジニオ・ワイナルドゥムの獲得にも近づいているが、MFはフリーで移籍できるため、こちらは急ぐ必要がない。



