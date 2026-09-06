アニス・ハジ・ムサは日曜日、夢見ていたイティハド・クラブへの移籍が破談となった。サウジアラビア側はフェイエノールトが求める銀行保証の提出に応じる意向がなく、同国の移籍市場がこの日曜日で閉まることもあって、今から完全合意に至る時間はもう残されていない。そうした中、さらに詳しい舞台裏も明らかになってきた。

イティハド・クラブは、アル・ヒラル、アル・ナスル、アル・アハリと同様に、国が管理するPublic Investment Fund（PIF）の所有下にある。そうしたクラブにとって銀行保証という概念はなじみが薄い。すべての支払いはPIFによって担保されているからだ。同ファンドの資産規模は9000億ユーロから1兆1500億ユーロの間とされている。

移籍金については、もはや議論の余地はなかった。イティハド・クラブは3750万ユーロに加え、ボーナスとして500万ユーロを提示しており、フェイエノールトはクラブ史上最高額の移籍を実現できる可能性があった。しかし、フェイエノールトがいかなる場合でも銀行保証を求めたため、この取引は破談となった。理論上はなお合意に達する可能性はあるが、ハジ・ムサのメディカルチェックを行う時間はもうない。

イティハド・クラブはここ数年、国外クラブとの間で何度も高額取引を成立させてきた。たとえば、アヤックスにスティーヴン・ベルフワインの移籍金として2100万ユーロ、アストン・ヴィラにムサ・ディアビの移籍金として6000万ユーロ、リヴァプールにファビーニョの移籍金として4700万ユーロ、そしてモナコにジョルジュ・イレニケナの移籍金として3300万ユーロを支払っている。

「イティハド・クラブはショックを受けている」と、アルヘメーン・ダフブラットは報じている。「アタッカーを逃したからだけではない。サウジアラビアで自分たちの望むものが手に入らないことは、そう多くないからだ。それも銀行保証を理由にして」

同紙によると、2025年にフェイエノールトで起きた悪い経験が、今回の移籍破談に影響したという。「同クラブは1年以上前にDFダーヴィド・ハンツコをアル・ナスルに売却したが、最終的にはそのクラブが、守備者がすでに選手宿舎のロビーでトレーニングウェア姿になっていた段階で、スロバキア人選手の加入をなお取りやめた」

「その後フェイエノールトは、ハンツコ獲得競争でアトレティコ・マドリーに、はるかに低い金額でさらわれるのを見届けることになった。移籍は本当に成立するまで成立ではない。銀行保証があってもなくても」





デ・テレグラーフは次のように書いている。「選手本人にとって、これはキャリア最大の失望だ。5シーズンで5000万ユーロ以上を稼げる可能性があったからだ。イティハド・クラブは今、次のターゲットに切り替え、フェイエノールトから手を引く」

移籍市場の専門家ベン・ジェイコブスは、デ・カイプにおける『内部政治』を指摘する。「それがフェイエノールトで一因になっている。情報筋は、ハジ・ムサが売却されていた場合、フリーンデン・ファン・フェイエノールトが監査役会を離れることになっていただろうとみている。フリーンデン・ファン・フェイエノールトは、（ゼネラルディレクター、編集部注）エーンホールンの任命で重要な役割を果たした」

「これは、ジヴァイロ・リードのローマ移籍が失敗に終わった件と似た問題だ」と、その記者は最後に結論づけている。テクニカルディレクターのデヴィ・リホーは以前、リードの残留と、ローマがそのDFに提示する用意のあった数千万ユーロを拒否したことは、スポーツ面での選択だったと述べていた。

イティハド・クラブは今後、ハジ・ムサに次ぐ代替案として、PSVのエスミル・バイラクタレヴィッチ、あるいはゼニト・サンクトペテルブルクのルイス・エンヒキに接触する可能性がある。また同クラブは、ジョルジニオ・ワイナルドゥムの獲得にも近づいているが、このMFはフリーで移籍できるため、そこに急ぐ必要はない。



