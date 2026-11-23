共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

フェイエノールトは土曜日にエクセルシオールに2-3で敗れた雪辱を、チャンピオンズリーグで期す。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督はFCポルト戦で複数のポジションを変更すると予想するのは、『Voetbalzone』だ。デ・カイプで行われる欧州の一戦は21時開始で、Ziggo Sport 1で生中継される。

批判を浴びることの多いチャルク・エルンストに代わってフロリアン・カステンマイヤーが起用されると、『Rijnmond』は伝えている。右サイドはギヴァイロ・リードが担い、ハビ・ロペスが左サイドバックに復帰する。ミカ・マルモルが再びセンターバックを務め、渡辺剛とコンビを組むためだ。

シャルル・ファンハウテはフェイエノールトの中盤で先発の座を維持する。ウサマ・タルガリンもポルト戦で再び先発し、ジヴァイ・ゼキエルもスタメンに名を連ねる。

アニス・ハジ・ムサはデ・カイプでの欧州の大一番に間に合う。「普通に練習できたので、火曜日に向けて準備はできている」とファン・ブロンクホルスト監督は月曜日の会見で語った。

広告 広告

『Rijnmond』によると、シャキール・ファン・ペルシー がポルト戦でチャンスを与えられ、ナチョ・フェリはベンチに回る見込みだ。土曜日のエクセルシオール戦で中盤を務めたルチアーノ・ヴァレンテは、ファン・ブロンクホルスト監督の下で再び左ウイングとして起用される。

Related Topics

次の試合 FEY UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 POR 視聴する

フェイエノールトは同じ街のエクセルシオールに2-3で敗れ、欧州の一戦に向けた最後の試合で非常に失望の残る結果となった。PSVとアヤックスはライバルのつまずきに乗じた。

ポルトはポルトガルカップ4回戦でUSCパレデスに勝利した。リーグ戦ではフランチェスコ・ファリオーリ監督率いるチームが首位に立ち、ベンフィカに5ポイント差をつけている。

広告

フェイエノールト予想先発：カステンマイヤー、リード、渡辺、マルモル、ロペス、ファンハウテ、ゼキエル、タルガリン、ハジ・ムサ、ファン・ペルシー、ヴァレンテ。