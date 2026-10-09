フェイエノールトは土曜日、AZから首位の座を奪うことを目指す。『Voetbalzone』の予想では、ロッテルダムのクラブはおなじみの布陣で臨む。デ・カイプで行われるエールディビジの大一番は18時45分キックオフで、ESPN 1で生中継される。

首位アルクマール相手のゴールマウスにはチャルク・エルンストが入る。フェイエノールトの最終ラインは右からヒヴァイロ・レート、ジェレマイア・セント・ジュステ、渡辺剛、ミカ・マルモルの並びとなる。渡辺は日本代表で負傷した後、再びコンディションを取り戻した。

フェイエノールトの中盤では、ウサマ・タルガリーヌとシャルル・ヴァンハウテがゲームコントロールを担う。オランダ代表でデビューを果たしたヒファイ・ゼヒールが、このラインで最も攻撃的な役割を務める。

アニス・ハジ・ムサは再び完全復調し、慣れ親しんだ右ウイングで先発。左からはルチアーノ・バレンテが脅威を与えることが期待される。ナチョ・フェリが中央前線の起点となる。

フェイエノールトが勝てば、AZを勝ち点1上回り、ロッテルダムのクラブが首位に立つことになる。手応えは十分だ。というのも、代表ウイーク前にはPECズヴォレに0-7、FCユトレヒトに5-0で勝利している。

フェイエノールト予想スタメン: エルンスト；レート、渡辺、セント・ジュステ、マルモル；タルガリーヌ、ヴァンハウテ、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。