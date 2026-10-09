フェイエノールトは土曜日、AZから首位の座を奪うことを目指す。『Voetbalzone』の予想では、ロッテルダムのクラブは慣れ親しんだ布陣で臨むという。デ・カイプで行われるエールディビジーの大一番は18時45分キックオフで、ESPN 1で生中継される。

首位を走るアルクマールのクラブ戦では、トヤルク・エルンストがゴールを守る見込みだ。フェイエノールトの最終ラインは右からジヴァイロ・リード、ジェレマイア・セント・ジュステ、ワタナベ・ツヨシ、ミカ・マルモルの並びとなる。ワタナベは日本代表で負傷していたが、再びプレー可能な状態に戻った。

ウサマ・タルガリンとシャルル・ヴァンハウテが、フェイエノールトの中盤でコントロール役を担う必要がある。オランダ代表でデビューを果たしたジヴァイ・ゼヒールが、このラインで最も攻撃的な駒となる。

アニス・ハジ・ムサは再び完全復調し、慣れた右ウイングの位置で先発する。左からはルチアーノ・ヴァレンテが脅威をもたらす役割を担う。センターFWにはナチョ・フェリが入り、前線中央のターゲット役を務める。

もしフェイエノールトが勝てば、AZを勝ち点1差で上回り、ロッテルダムのクラブが首位に立つことになる。自信を持って臨める材料はある。代表ウィーク前にはPECズヴォレに0-7、FCユトレヒトに5-0で勝利しているからだ。

フェイエノールト予想スタメン：エルンスト；リード、ワタナベ、セント・ジュステ、マルモル；タルガリン、ヴァンハウテ、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、ヴァレンテ。