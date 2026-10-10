フェイエノールトは土曜日、AZから首位の座を奪うことを狙う。『Voetbalzone』の予想では、ロッテルダムのクラブは慣れ親しんだ布陣で臨む。デ・カイプで行われるエールディビジーの大一番は18時45分にキックオフし、ESPN 1で生中継される。

アルクマールの首位チームとの一戦では、ゴールマウスを守るのはチャルク・エルンストだ。フェイエノールトの最終ラインは右からヒヴァイロ・リード、ジェレマイア・セント・ジュステ、渡辺剛、ミカ・マルモルの並びとなる。渡辺は日本代表で負傷した後、再びコンディションを取り戻している。

フェイエノールトの中盤では、ウサマ・タルガリンとシャルル・ファンハウテが主導権の確保を担う。オランダ代表デビューを果たしたジヴァイ・ゼヒールが、このラインで最も攻撃的な役割を務める。

アニス・ハジ・ムサは再び完全復調し、慣れ親しんだ右ウイングで先発。左からはルチアーノ・バレンテが脅威をもたらすことが期待される。中央の前線ではナチョ・フェリが起点となる。

フェイエノールトが勝てば、AZを勝ち点1上回り、ロッテルダムのクラブが首位に立つことになる。自信はある。なぜなら、インターナショナルマッチウイーク前にはPECズヴォレに0-7、FCユトレヒトに5-0で勝利しているからだ。

フェイエノールト予想スタメン：エルンスト；リード、渡辺、セント・ジュステ、マルモル；タルガリン、ファンハウテ、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。