フェイエノールト予想スタメン：成功フォーメーションに再びチャンスが与えられる

フェイエノールトは日曜日にFCユトレヒトと対戦し、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は先週PECズヴォレに0-7で勝利したメンバーを引き続き起用する見込みだ。デ・カイプで行われるこの一戦は12時15分キックオフで、ESPN 2で生中継される。

ロッテルダム勢のゴールマウスには再びチャルク・エルンストが入る。FCユトレヒト戦では、右からジヴァイロ・リード、ジェレマイア・セント・ジュステ、渡辺剛、ミカ・マルモルが最終ラインを形成する。

フェイエノールトの中盤にもサプライズはない。シャルル・ヴァンハウッテ、ヒヴァイ・ゼヒール、ウサマ・タルガリーヌが、ユトレヒトからの来訪者相手にも指揮官から先発の座を託される。

アニス・ハジ・ムサが右前線で先発し、その横にはポスト役としてナチョ・フェリが入る。ルシアーノ・バレンテは左からプレーし、中へ絞る自由を与えられることで、マルモルのためのスペースが生まれる。

「ここ最近の先発メンバーを見れば、ルシアーノを左寄りに置いてどう戦っているかはとても明確だ。ここ数週間は、そのチームがしっかり結果を出してきた。もちろん、私たちが求めているのはそういうことだ」と、ファン・ブロンクホルスト監督は金曜日の会見で説明した。

フェイエノールトはそのPEC戦を圧勝で制し、現在は首位PSVと勝ち点2差の3位につけている。FCユトレヒトはエクセルシオールに土壇場で1-2の勝利を収め、中位につけている。

予想スタメン：エルンスト；リード、セント・ジュステ、渡辺、マルモル；ヴァンハウッテ、ゼヒール、タルガリーヌ；ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。