フェイエノールト予想スタメン：成功フォーメーションが再びチャンスを得る

フェイエノールトは日曜日にFCユトレヒトと対戦し、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は先週PECズヴォレに0-7で勝利したメンバーを引き続き起用するとみられる。デ・カイプでの一戦は12時15分にキックオフし、ESPN 2で生中継される。

ロッテルダム勢のゴールマウスには再びチャルク・エルンストが入る。FCユトレヒト戦では、右からヒヴァイロ・リード、ジェレマイア・セント・ユステ、渡辺剛、ミカ・マルモルが最終ラインを形成する。

フェイエノールトの中盤にもサプライズはない。シャルル・ファンハウッテ、ヒヴァイ・ゼヒール、ウサマ・タルガリーヌが、ユトレヒトからの来訪者を迎える一戦でも指揮官から先発に指名される。

アニス・ハジ・ムサが右前線で先発し、その隣でナチョ・フェリがターゲットマンを務める。ルチアーノ・バレンテは左からプレーし、中へ絞る自由を与えられることで、マルモルのためのスペースが生まれる。

「直近の先発メンバーを見れば、ルチアーノが左からぶら下がる形で我々がどう戦っているかは非常に明確だ。ここ数週間は、そのチームが良いパフォーマンスを見せてきた。もちろん、それこそが求めているものだ」と、ファン・ブロンクホルスト監督は金曜日の記者対応で説明した。

フェイエノールトはそのためPECに圧勝し、現在は首位PSVと勝ち点2差の3位につけている。FCユトレヒトは、エクセルシオールに土壇場で1-2の勝利を収めた後、中位に位置している。

予想先発: エルンスト; リード、セント・ユステ、渡辺、マルモル; ファンハウッテ、ゼヒール、タルガリーヌ; ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。